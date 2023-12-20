世界健身-KY旗下台灣World Gym健身俱樂部，將輸出台灣成功經驗，前進東南亞拓商機，World Gym董事長柯約翰表示，首站鎖定菲律賓、泰國市場，預計2025年完成評估併購當地業者，成為台灣World Gym海外第一處據點。
不含預售中的頭份店，World Gym目前在台共118家據點，穩居台灣健身俱樂部龍頭。看好台灣健身市場發展潛力，World Gym規劃至2028年新增會所數達100家，明年預計展店12家，其中頭份店預定明年第一季建置完成，開放運動。
世界健身-KY預計明年1月股票掛牌上市，屆時World Gym位於台中市的企業總部是否會移往台北市，柯約翰直覺回覆「沒有必要」，強調企業總部還會留在台中，就像大立光、喬山及上銀等多家上市公司的企業總部也在台中。
World Gym據點幾乎涵蓋台灣本島各縣市，目前僅剩台東，以及離島的澎湖、金馬還未設點。柯約翰透露，World Gym已在台灣一線城市設點，未來許多二線城市具有擴點機會，因為台灣消費者可支配所得高，且跟先進國家相比，台灣健身人口的滲透率仍低，這都是World Gym持續深耕台灣健身俱樂部市場的主因。
海外市場方面，柯約翰說，台灣World Gym擁有亞洲市場獨家授權，包括中國大陸及港澳，另擁有包括日本、菲律賓、泰國等國優先授權。
對於布局東南亞，柯約翰指出，台灣World Gym正與泰國、菲律賓業者洽談購併，其中World Gym看上菲律賓10家以上的健身俱樂部業者，正在洽談併購案，最理想狀況下，預計2025年完成評估菲律賓或泰國業者併購案。
柯約翰指出，台灣健身俱樂部市場目前還沒達到飽和階段，但World Gym之所以擬赴東南亞菲律賓或泰國設點，主要是要複製台灣World Gym成功經驗，進而擴大市場版圖。
柯約翰說，公司最近剛設立World Gym Shop，販賣各式運動單品。例如運動服裝、高蛋白粉、水壺、運動包、拳擊手套等配件及能量蛋白飲，World Gym並挪出15坪的空間建置實體店販售，以拓展健身以外的營收來源。
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