近期拚多多等大陸電商，趕在北美耶誕旺季前到貨搶市，紛紛砸下大手筆在台灣、香港以及中國等地包攬全貨機載貨，包機行情一趟次上看100萬美元，讓中華航空、長榮航空賺進耶誕大禮。
貨代業者捷迅攜手長榮航空，18日首班自香港飛往多倫多的777F全包機起飛，由捷迅大陸倉庫集貨後，運送到香港倉庫進行裝板，包機最大裝載量達100噸。
另外，華航近來也承攬不少美國線電子類產品包機，擴大營收與獲利。
華航預期，年底前市場艙位需求熱度應可延續至明年農曆新年前夕，將重點布局貨運主流的高科技、能源控制、半導體、消費電子、電動車、網通事業等大廠出貨動態，並瞄準跨境電商市場商機，爭取更多臨時高價包機需求。
捷迅表示，年底電商購物需求等補貨效應，推升空運量，預估空運熱度可望持續到明年第一季。
業界粗估，目前航空貨運高達約三、四成為電商貨。在中國-美國航班尚未完全恢復前，華航、長榮航持續搶賺大陸電商轉口貨運商機。
根據了解，明年2至4月華航、長榮航將分別新增3架、1架777貨機投入營運，總計每月可增加47～50班次長程線艙位，約當增加4,500噸運輸能量，可望緩解亞洲到美國艙位供給緊張的狀態。
隨著歐美接近耶誕節陸續放假，業界表示，亞洲出貨量開始變少，近期亞洲飛往美國，包括美西、美東每公斤運費新台幣約250、260元，較之前分別下調約10元，但趕時間的電商貨等，尤其是大陸電商量大，會大手筆砸錢包機，目前包機行情一航次約90萬～100萬美元。
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