亞果遊艇繼高雄、澎湖、台南之後，再取得台中港基地，已經截標的新北八里港招商，亞果遊艇也是唯一通過資格審查者，全台從北到南，亞果遊艇碼頭的布局愈來愈完整，未來，從泊位銷售、遊艇買賣、船舶維修與代管、海上餐飲和休憩活動、遊艇教學等完整產業鏈，將更完備，陸續成為國內遊艇休憩產業一條龍服務的領導企業。

亞果遊艇董事長侯佑霖19日表示，亞果遊艇開發公司旗下已有亞澎遊艇開發、亞澎海洋開發、亞青海洋文創、樂活海洋、亞顧開發、亞平開發等6家轉投資子公司，從泊位銷售、遊艇買賣、船舶維修與代管、海上餐飲和休憩活動、遊艇教學等，串成遊艇碼頭經營的一條龍服務。

他說，亞果目前已有高雄愛河灣遊艇碼頭、澎湖遊艇碼頭、以及台南安平遊艇城，為了發揮從點、線到面的遊艇碼頭經營優勢，18日正式取得台中港遊艇碼頭的承租經營權，新北市八里港遊艇碼頭招商，亞果遊艇是唯一的投標廠商，也在今年12月6日通過資格審查。

侯佑霖指出，台中港陸域面積59,035平方公尺，水域面積48,763平方公尺，亞果遊艇將斥資10億元，打造「台中國際遊艇港」，規畫80個遊艇泊位，預定2024年10月完成碼頭、臨時會所、遊艇大街、船艇岸置場等第一期開發，第二期的遊艇旅館和親子室內樂園等，則在2024年底動工，2027年完工啟用。

如果順利取得八里港標案，可望再增150個遊艇泊位，屆時，亞果遊艇在全台將擁有539個遊艇泊位，對於提供亞果遊艇會的會員、或是泰國Ocean Marina Yacht Club等姊妹會，可便利的停泊服務，進而形成從遊艇碼頭衍生的遊艇休憩服務網，奠定並維持亞果既有的遊艇一條龍服務的領導品牌。

侯佑霖表示，台南安平遊艇城二期的遊艇Villa、會員中心和公寓酒店，將在2024年1月完工啟用，委託新加坡悅榕集團經營的安平港悅椿酒店、澎湖青灣仙人掌公園渡假村、澎湖亞果遊艇商旅等，也將從2024年1月陸續動工，到2027年，亞果遊艇從澎湖、高雄、台南、台中、一直到新北的遊艇休憩和飯店設施，將有75％完成開發使用。