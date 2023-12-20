今年土地市場延續去年買氣偏弱，建商獵地腳步放緩。信義全球資產調查，今年前11月住宅與商業土地交易量僅544億元、年減10％，相較2019至2021年全年交易量約1,500億～2,000億元規模，凸顯土地市場吹冷風，僅台中、桃園兩都交易量逆勢上衝，也是六都中唯二正成長的城市。
信義全球資產總經理林三智表示，受到升息、信用管制政策等影響，致使建商觀望氣息濃，不過今年土地市場冷中帶溫，單月最高交易仍有近百億元水準，預估全年仍可達到600億元，與去年水準相當，顯示土地市場已走出急凍期，交易量止跌打底，回溫訊號浮現，明年選後房市在剛需買盤支撐下，建商有機會加強土地布局力道。
林三智表示，明年329檔期將是一個重要的觀察時間點，選後自用買盤出籠，投資動能回溫可激勵建商推案信心，也會帶動土地交易量成長，明年土地市場應不會比今年更冷。
從六都前11月土地交易熱度來看，房價居高不下的雙北，及近幾年房市過熱的南高二都，今年土地交易都有相當程度的萎縮，不過台中土地交易196億元不僅居全台之冠，也有超過一倍的年成長，成為今年土地市場交投最熱絡的城市；桃園土地交易96億元、年增48％。
今年土地最高總價交易，為富宇建設以40億元取得台中北屯區土地，顯見台中在人口紅利、商圈發展成熟、重劃區題材等利多齊發下，持續吸引建商布局。桃園在捷運行經的中壢區、大園區交投最熱絡，最大宗交易為百峰建設以21.48億元取得中壢泰豐自辦重劃區重劃後4,273坪土地。
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