受終端需求減少、產業去庫存壓力大，及政策打房、升息衝擊，今年土地成交金額大幅萎縮到近六年新低，僅1,239億元、年減達41％；展望2024年，世邦魏理仕分析，在升息循環已觸頂之際，研判將有機會否極泰來，預期可望「穩中求進」，全年土地及商用不動產的成交量能有放大5％的空間。
外商不動產顧問公司世邦魏理仕19日公布2024年商用不動產市場展望，總經理林敬超表示，今年截至12月17日止，全台土地及商用不動產成交金額2,558億元、年減23％，其中土地明顯降溫，受建商限貸衝擊，買地動能已大為削弱，成交量僅1,239億元、年減41％，為近六年新低。展望2024年，預期「穩中求進」。
世邦魏理仕研究部主管李嘉玶分析，今年金融壽險因央行升息、不動產投資最低租金報酬率門檻拉高到2.845％，而消失在市場上，建商因打房也變得安靜。最新統計顯示，全台商用不動產成交金額1,319億元，比去年同期略增7％，土地僅成交1,239億元，年減41％，罕見出現低於商用不動產的前例，刷新近六年最低量紀錄，主因是建商受政策壓抑，購地轉趨消極、被動。
但展望2024年，李嘉玶分析，美國聯準會（Fed）有機會降息，外商已大舉擴租，所以樂觀以待，預計明年商用不動產市場成交量應比2023年小幅成長。
明年值得觀察的新趨勢是，商辦市場「預售化」潮流將大崛起！世邦魏理仕顧問與交易服務董事李智偉表示，今年預售辦公、預售廠辦成交量明顯活絡，交易金額已比去年激增一倍達近300億元。預售化的商辦市場風潮明顯崛起，在今年有幾個指標型交易案可觀察到趨勢，包括輔信科技以23.5億元掃光內湖潭美段商辦大樓，崇越斥資54億元買下內湖西湖段廠辦大樓，鴻運科技砸75.5億元買土城中工雲宇宙AI園區等；主要競爭優勢，有財務操作更靈活、軟硬體可客製化、大面積素地難求、營建成本高漲且變動成本難以掌握等四大關鍵，預期明年商辦預售市場熱度將持續提高。
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