台灣微軟與新東向聯盟、PwC Taiwan資誠合作，19日宣布成立專為台灣中小企業及傳統產業量身訂製的「智慧零碳平台」，預計於明年年中上線，並將在明年底前導入至少200家中小型及傳產企業，以協助在全球減碳及綠色金融的浪潮趨勢下，因資源有限而首當其衝的中小企業能推進綠色轉型。
智慧零碳平台iCX（Intelligent Carbon Exchange）奠基於微軟永續雲及微軟Azure服務，並由PwC Taiwan執行平台的建置及維運。該平台可提供企業儲存商業活動數據，上傳後的數據更將透過微軟永續雲的分析及預測進行整合，同時透過Power BI及Azure OpenAI服務，自動生成可視化洞察報告如CBAM等，有助於企業以高效率、低成本方式，整合海量且繁瑣的碳排數據，進而制定減碳策略。
目前智慧零碳平台已進入最後驗證階段，預計將在2024年中正式上線，第一階段期在明年底前，導入全台至少200家企業，後續亦期能逐步擴及至全台多達150萬家的中小型企業。
經濟部產業發展署主秘林德生指出，台灣位居全球供應鏈要角、更是以出口導向的國家，整體產業面臨不可抗力的低碳挑戰，其中受限於資源不足的中小企業，在減碳策略制定與碳盤查數據取得等實為不易，因此政府持續透過政策推動，盼協助產業接軌綠色供應鏈並實現2050年台灣淨零排放目標。
台灣微軟公共業務事業群總經理陳守正則表示，構建於微軟永續雲的智慧零碳平台，將能協助企業更有效率的完成碳盤查，同時提供企業一個完善的數據和資源共享平台，以協力解決淨零排放的挑戰，同時獲得國際第一手碳資訊，賦能企業透過精準的永續數據管理及監控模式落實永續目標。
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