全台有線電視（Cable）系統業者19日發出五項共同聲明，針對全台絕大多數系統業者於此次基本頻道費率審議中所提報之替代原迪士尼五個基本頻道，市場傳出「替代頻道授權金僅5元，迪士尼頻道授權金22元」的說法並不正確，並呼籲NCC切勿採行空頻做法、尊重各縣市政府費率審議之職權。

系統台業者表示，替代頻道已竭力兼顧本國頻道數量之保障，絕大多數系統台業者提報十個頻道或13個頻道，取代原迪士尼五個基本頻道，且以「加量不加價」為訴求展現誠意，替代頻道之授權金目前均尚在洽商中。

迪士尼集團旗下11個頻道12月底將全面退出台灣市場，外界關注五個基本頻道的替補方案，NCC委員會議上周代審離島三縣市系統台提出的替補頻道時，認為替代方案品質不足，不排除調降費率。

NCC當時提到，迪士尼旗下原本五個頻道的授權金合計22元，但三縣市系統台業者提出的替代頻道授權金可能只有5元。

系統台業者反駁，絕大多數業者提報的替代頻道，已兼顧保護本土頻道內容。

以迪士尼原本的衛視中文台為例，其執照為境外頻道，原本日韓境外節目內容占比接近45％，就已不是純中文節目頻道，這次系統台業者皆以兩個或兩個以上本土頻道取代，其次，即便部分系統台提出以韓國娛樂台KMTV為替代頻道，也有部分本土自製內容。

有線電視系統業者近年以來，除面臨網路升級、4K機上盒定時升級替換等各種成本壓力外，面對OTT及MOD等強力競爭，有線電視系統業者訂戶數，年年嚴重衰退。

業者強調，系統台業者支付頻道商之版權費用已數十年未曾調降，這些隱形的經營成本都由系統台業者吸收，強力呼籲應維持年度基本頻道費率。

亦呼籲NCC切勿採行空頻做法，損害消費者收視權益，目前嘉義市、雲林縣及台東縣等部分縣市政府已公告113年度基本頻道費率審議結果，倘NCC採行空頻，將造成縣市政府費率審議執行困擾。系統業者強調，不樂見空頻結果。亦呼籲NCC尊重各系統業者頻道編排的營業自由以及各縣市政府費率審議職權，並儘速於年底前完成迪士尼替補頻道作業。