那斯達克上市的資料儲存技術與服務業者Pure Storage於19日發表2024年儲存趨勢預測。該公司表示，人才短缺將會成為AI的廣泛應用中，最大的阻力之一。
Pure Storage於19日發表「改變的動力：面對AI導入的能源與資料挑戰」報告。該公司東盟及大中華區副總裁Chua Hock Leng表示，儘管全球半導體市場面臨挑戰，但市場分析師仍預計2024年台灣GDP將在數位經濟和綠色經濟的推動下成長。因此，AI和永續將成為台灣科技應用的重要影響因素。
但他提出示警「應該警惕如人才短缺等AI潛在的阻礙」。更重要的是，若沒有合適的資料基礎架構，AI專案可能無法產生預期的結果，導致企業對AI的熱情逐漸減少。
而台灣軟體公司也陷入人才不足的窘境。資安公司普鴻年初加薪幅度最高達3成，以留住人才。部分軟體公司也因為人才不足的問題，不敢多接專案，以免無法交付。
台灣資服產業公司除了提供優於一般市場的起薪，也不吝加薪，並提供限制型股票及股信託獎勵金等措施來留才。
Pure Storage還指出，AI將徹底改變雲端運算，雲端將顛覆現有的基礎架構服務。另外，由於資料使用與資料位置的相關法規逐漸嚴格，企業對主權雲端的需求將日益增長，尤其是金融服務業。
此外，像生成式AI（Generative AI，GenAI）這樣的AI系統，在訓練過程中也會引發主權問題。該公司預期，2024年主權雲端（Sovereign Cloud）將會崛起，愈來愈多的企業為了符合政府的法規，要求企業內部在管轄範圍內儲存資料，以強化資料控制。
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