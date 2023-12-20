記憶體漲勢確立，除了AI伺服器推升高頻寬記憶體需求之外，PC、智慧型手機等終端應用相繼傳出復甦訊號，帶動不論品牌商或通路，陸續備貨迎接市況回溫。據TrendForce預估，2024年第一季Mobile DRAM及NAND Flash均價季漲幅將擴大至18％～23％。未來不排除在寡占市場格局或是品牌客戶恐慌追價的情況下，進一步墊高漲幅。
消費性產品於2023年銷售表現疲軟，特別是智慧型手機上半年銷售預估更是低迷，全年度全球出貨預估僅逾11億支，但也成為產業景氣谷底，下半年在陸系手機品牌包括VIVO、OPPO、小米、華為等新機款帶動下，使得市況起死回生，其中，高階折疊款式以及中低階手機分別打開中國境內外市場，推升手機廠商營運開始出現翻揚。
TrendForce表示，觀察2024年第一季中國智慧型手機OEM的生產規劃仍穩健，由於記憶體價格漲勢明確，帶動買方積極擴大購貨需求，以建置安全且相對低價的庫存水位。在市場目前競價搶貨的格局下，不排除帶動品牌客戶恐慌追價，進一步墊高首季記憶體漲價幅度。
TrendForce進一步強調，過去智慧型手機市場是最早反映經濟下行的消費性產品，買賣雙方皆持續對供應鏈進行庫存調節。隨著雙方庫存落底，加上原廠減產效應作用下，促成這一波智慧型手機記憶體價格的強勁漲勢。
整體而言，明年第一季記憶體價格走勢在客戶端需求持續，以及原廠仍未拉升稼動的情況下，供需缺口加大，Mobile記憶體漲幅將較其它應用更明顯，將成為該季的領漲項目。
產業人士認為，觀察記憶體市況指標有二，一是國際大廠產能恢復速度，其次是實質需求回升。目前原廠產能快速回升機率仍低，尤其是利基型DRAM及NAND，而實質需求則可留意，如資訊設備耐久材等消費回升狀況，才將帶動DRAM及NAND需求的提升。
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