台灣資訊服務市場規模預測

IDC表示，2023年下半年受景氣走弱影響，資訊服務產業從上半年的4.3％成長率，下滑至3.8％，全年市場規模達29.2億美元。展望2024年，資服市場約30.4億美元，年成長率達3.9％。而企業上雲成趨勢，混合雲管理將成未來成長主要動能。

展望2024年，由於景氣不確定性高，企業將對於中、長期服務合約仍舊保持審慎評估的立場，尤其對託管服務（Managed Service）的評估週期將變得更長，預期2024年台灣資訊服市場規模將達30.4億美元，年成長率達3.9％。

IDC預期2024年至2027年，台灣資訊服務產業平均每年成長率約3.9％，至2027年時可達34.06億美元的規模。

IDC台灣企業應用資深研究經理蔡宜秀表示，面對市場環境的不確定性，企業除了審慎評估投資，並傾向從生態體系的角度來評選適合的合作夥伴，確保投資效益。

隨著企業上雲需求持續，混合環境的管理已成為資訊服務市場的增長重點，例如，混合雲管理、產業雲、雲端安全等解決方案等。

IDC企業應用資深市場分析師林雅惠表示，受不景氣影響及雲端布署的複雜性，企業更倚賴外部業者、雲端、資安託管等服務商，來降低成本及確保IT環境的安全。不少企業透過與公有雲業者的合作，提供多雲管理平台、標準與流程，均成為資訊服務業者擴大業務的重點。

2023年上半年台灣資訊服務市場年成長率達4.3％，主要受惠於生成式AI議題發酵，資安、法遵及合規需求升溫，台灣企業投入較多資源於數據主權、數位韌性、供應鏈重塑等領域，資訊服務市場呈現健康且穩健的增長。

上半年專案導向服務（Project-Oriented）與支援服務（Support Services）成長相對強勁，年成長率分別為5％與5.2％。

在專案服務方面，又以數據相關投資力道最強勁。由於生成式AI及營運韌性，都需要數據管理平台做底層。值得注意的是，強勁的專案需求亦將同步拉升支援服務市場，企業需要專業的合作夥伴協助建置、導入、維運以及提供相應的教育訓練課程。