瞄準外送員購車商機，電動機車龍頭Gogoro於19日宣布，攜手外送平台商Uber Eats共同端出總值10億元優惠，針對Uber Eats外送合作夥伴提供包括購車折扣、資費補助、獎勵等優惠，目標是兩年內，要將Uber Eats外送夥伴用車的電動機車占比提高至40％。

外送和綠色運具兩大產業龍頭此次強強合作，Uber Eats外送合作夥伴於兩年內購買Gogoro機車，無論購車、電池資費與減碳獎勵，皆可享專屬優惠方案，由於最高可省7.08萬元，預期也將增添外送員首購或換購品牌電動機車。

Uber Eats台灣希望藉由此次和Gogoro推出的方案，於2025年底倍增零碳外送行程至近40％。若以Uber Eats目前共有近9萬活躍合作外送員，要達成此一目標，合作外送員使用電動機車規模需達近3.6萬輛，相較於目前約有1.8萬Uber Eats外送員使用電動機車，Gogoro亦可透過此一合作，在兩年內增加約1.8萬輛電動機車銷售。

事實上，受今年油車大戰擠壓，Gogoro前11月領牌5.07萬輛，較去年衰退2.28％，不過受惠跨界新機種及MUJI聯名車加速交車，外界推估，12月Gogoro領牌可望回升至5,000輛以上，明年力拚回到6萬輛以上，較今年成長5％～10％。

Uber Eats台灣總經理李佳穎表示，Uber Eats致力推動外送產業綠色轉型，目標於2040年於全球營運市場達到100％的零排放運具使用率，並於2030年實現全面汰除一次性塑膠包材。此次與Gogoro成為策略夥伴，雙方提出最大規模的永續外送方案，搭配Gogoro電動機車和綿密的能源基礎建設，帶給外送夥伴安全、易取得、利多的最佳選擇。

Gogoro台灣總經理姜家煒表示，在台灣已有26％機車物流使用Gogoro的電池交換系統，此次與Uber Eats再次聯手，共同為外送合作夥伴量身打造購車與電池資費方案，希望可鼓勵更多人加入綠色運具行列。