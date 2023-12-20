推動淨零碳排多管齊下，經濟部次長曾文生19日表示，台電高雄興達電廠混氫發電試驗，目前混燒比已超過10％。而原定年底前建置的中油首座移動式加氫示範站，將延至明年，選址會搭配交通運具安排，從載重較大的大巴路線開始。

曾文生說，氫能可廣泛運用在交通事業及工業上，台電正在執行混合氫氣和天然氣燃燒發電試驗，目前興達電廠混氫發電測試逾10％，相關參數仍在測試，工程師藉數據搜集，盼能更清楚掌握混燒比例和發電效率，尋求更清楚的模式以確保系統穩定，未來盼在氯氫製造和應用上，也有所貢獻。

至於加氫示範站的設置進度，今年確定來不及，曾文生坦言，原定今年底前完成中油首座移動式示範加氫站，目前中油已開始進口加氫站的相關設備，預計會在今年底前來台。未來希望加氫站在交通事業上有所發揮，將與氫能巴士路線共同規劃。

選址方面，曾文生說，經部在11月通過加氫站的設置辦法，因選址牽涉到土地等相關利用，需和地方政府溝通，此外，考量加氫站主要為了氫能巴士等交通運具使用，將持續在跨部會議上討論，兩者要有同步的進展，會依據選定的大型巴士運行路線，來搭配加氫站的規劃位置。

曾文生說，全世界都致力發展能源轉型，未來走向淨零、走向電氣化社會，電力產業是最重要的核心，除了既有的電力設備電力的零組件如變壓器、電纜材料等，電網的穩定和效率也至關重要。

因應能源轉型，曾文生認為，在新能源的發電端將有非常蓬勃的發展，包括各種再生能源發展的效率及裝置提升等；而設備上，未來也可能出現新的材料，研發具耐熱、提高導電效率等材料開發及設計，需要更多人才投入電力產業的發展。經濟部7月將氫燃料納入能源管理法，正式宣告台灣2023年進入氫能元年。