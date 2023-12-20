跨國零售巨頭酷澎（Coupang）19日宣布，以5億美元（約合新台幣157億元）收購頂尖時尚精品電商Farfetch Holdings plc的業務及資產。市場人士分析，由於Yahoo奇摩購物、momo甚至專門經營二手精品市場PopChill（拍拍圈科技），布局精品電商多年，未來Coupang若搶進精品電商市場，是否瓜分國內精品網購市占備受矚目。
此外，Farfetch如何整合到酷澎的平台？則是業界首先關注的焦點所在。
據統計，全球個人奢侈品市場規模高達4,000億美元，吸引Amazon旗下的Shopbop，Richemont集團旗下NET-A-PORTER、THE OUTNET，及德國奢侈品電商MYTHERESA等各路人馬搶進。
台灣包括Yahoo奇摩購物、momo，以及二手精品買賣平台PopChill（拍拍圈科技）等電商，亦切入精品市場多年，其中PopChill共同創辦人郭家齊，2012年與哥哥郭書齊共同創辦生活市集、365超市、成立松果購物，近年轉戰PopChill。日前PopChill完成Pre-A＋輪募資，吸引ITIC、AVA天使基金、500 Global、Acorn Pacific Ventures、達盈天使基金參與，凸顯精品市場商機龐大受到投資人青睞。
Coupang創辦人暨執行長金範錫（Bom Kim）表示，奢侈品電商是奢侈品零售業的未來。Coupang正在全球大舉拓展版圖包括台灣，上個月金範錫親自來台宣布在台啟用第二座物流中心，亦預告明年上半年將在台灣投資第三座物流中心。
根據Coupang 11月公布的2023年第三季財報顯示，該公司營收和活躍用戶數呈現連續三季加速成長，活躍用戶數逾2,040萬創新高。Farfetch是全球知名奢侈品時尚購物平台，集結了50個國家逾1,400個國際知名品牌、精品業者和百貨公司精品。
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