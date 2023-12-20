主計總處19日公布「111年電子商務統計」，隨著疫情改變消費習慣及銷售型態，去年工業及服務業網路銷售，在前一年成長32％的高基期下，再成長11.4％，另受惠於疫情催化宅經濟，企業對個人（B2C）的交易五年來更成長1.4倍，顯示網路銷售持續升溫。
國勢普查處副處長陳惠欣指出，電子商務交易是指經網路銷售所獲得收入，包括製造業循EDI訂貨、網路訂票，網路訂房，網路訂餐，網路購物等等，隨著網路普及，電子商務交易（即網路銷售）占全體銷售比重也逐年擴大，根據110年普查年的資料，工業及服務業網路銷售占全體銷售已由五年前6.0％升至8.0％。
主計總處調查指出，111年工業及服務業網路銷售升至6.8兆元，年增率11.4％，連續兩年呈兩位數成長，在110年成長32.6％的高基期下，再度高成長，陳惠欣表示，疫情改變了大家的消費習慣及銷售型態，近兩年不論製造業或服務業的網路銷售都快速成長。
統計顯示，111年製造業網路銷售達4.4兆，年增率7.1％，服務業部門2.3兆，年增率19.4％，其中住宿餐飲、運輸倉儲成長皆逾40％，陳惠欣說，這是由於去年疫情趨緩，加以國境解封，出國旅遊、國內觀光回升帶動網路訂票、網路訂房所致，另外隨著疫情催化宅經濟商機，111年批發零售業的網路銷售也升至1.5兆元，在前一年43％的高成長下，又成長15.4％。
若依交易對象觀察，去年6.8兆的網路銷售裡仍以企業對企業（B2B）占79.8％較高，不過受宅經濟影響，企業對個人（B2C）占比也逐漸升高，B2C占比於去年首度升破20％。五年之間（106～111）B2C成長1.4倍，同期間B2B只成長67％。
展望未來，陳惠欣表示，隨著過去三年疫情加速網路銷售成長，在行動裝置普及，電子化交易需求增加的趨勢下，未來網路銷售可望持續成長。
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