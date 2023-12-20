裕隆集團瞄準電動車相關商機，強化海外充電網路布局，移動服務事業群旗下裕電俥電組團參訪新加坡，宣示2024年底與新加坡地鐵集團共同在星布建超過1,000支電動車充電樁。此外，裕隆積極打造的eMaaS生態圈及充電漫遊平台，亦可望導入新加坡市場，雙方合作從技術面擴及至實質業務面。

隨著合作模式確立，據悉，裕隆與新加坡地鐵兩集團也準備攜手拓展新加坡以外市場，前進其他東南亞國家開發充電服務等相關業務。

為實地了解新加坡充電站建置及營運狀況，裕隆移動服務事業群總經理林群盛及裕電俥電總經理莊怡伃帶隊赴新加坡，與戰略合作夥伴新加坡地鐵（SMRT）旗下騰越（Strides）及充電站營運商ChargEco，就合作取得的新加坡公共充電站建置案交換進度及分享運營經驗。

據了解，裕隆集團除與ChargEco合作取得充電樁建置標案，雙方對進一步展開相關系統實質業務面合作已有默契，將在新加坡打造電動車全方位服務。

裕電俥電表示，公司以技術顧問的角色，與騰越及其組成的充電聯盟ChargEco，去年搶下新加坡公共停車場站充電樁建置標案，將在369個停車場提供電動汽車充電服務，目前已順利建置200樁，隨著進展順利，已設定目標在2024年底前完成逾1,000支電動車充電樁。

裕電俥電進一步說明，騰越除致力於捷運及公共巴士的大眾運輸交通服務，每日為300萬乘客提供服務，也加速推出各種電動車相關服務，包括電動車租賃、銷售、充電管理、保修、電池管理及電動計程車、接送車隊等服務，並提供綠色金融、保險、碳權交易及燃油車處置等整合業務及eMaaS生態系統數位平台，與裕隆移動服務事業業務以出行、租賃及用車服務三大事業群的主要業務範疇高度相符。

林群盛指出，騰越有營運大眾運輸系統的豐富經驗，裕隆移動服務事業群有豐富的多品牌移動服務及用車服務經驗，加上雙方的業務性質非常相似，對建構eMaaS電動車移動服務生態圈也有共同理念，期透過更多交流，可在各自擅長領域進一步合作。