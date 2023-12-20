首批國外碳權交易上路

碳交所22日將啟動首批國外碳權交易，環境部長薛富盛19日直言，外界別將碳交所視為證交所，投資應回到股市，也別將碳權交易當成短線投資。他並提醒，國外碳權暫時不能抵減碳費。

據了解，目前金融、科技、傳產等業者，都有意申購首批國外碳權，除兆豐金、國泰金、台新金等金融業者，科技業由台積電、聯電等企業領軍參與，傳產業者中，碳排大戶中鋼更表態要搶頭香，首批購買500噸碳權，為台灣排碳有價時代拉開序幕。

薛富盛19日出席「112年資源循環創新研發成果發表會」時表示，國外碳權未來不見得能抵國內的碳費，最主要考量是，要對台灣實質減碳有幫助，國外碳權的用途是協助企業ESG、碳中和等。他強調，隨著時間演進，未來台灣在碳費制度更周全時，可以再考量是否能抵碳費。

至於碳交易是否會帶動股市，薛富盛對此回應，希望外界別將碳交所看成證交所，「這是兩回事」，從事比較短線的投資，應回歸正常股市或債券等等理財方式，不要把碳權交易所當作資金運作的考量，碳交所也不等於證交所。

據碳交所規劃，未來每天碳權交易時間為上午9時至下午3時30分；企業買進碳權後，不能再把碳權放在碳交所平台轉售，使用上端視業者各自用途，以及供應鏈要求進行安排，因此未設定「有效期限」。

依《氣候變遷因應法》規範，首批掛牌國外碳權除暫不可抵充國內碳費，也不能直接抵歐盟碳關稅，但可做為「碳中和」之用。企業減碳期盼達到淨零的目標，但減碳後仍未達標的部分，可購買碳權抵充，達到碳中和。

除了國外碳權將從22日開始交易，攸關國內碳權買賣的子法也陸續公告。根據環境部預告的碳交易辦法草案，未來將訂出三種買賣國內碳權的方式，並授權環境部必要時可設定交易價格上限，避免市場炒作，第一筆國內碳權最快明年年中上架交易。

另外，由於環境部將從2025年正式對企業開徵碳費，採認的則是2024年排碳量，預期明年開始碳交易的交易量將呈現明顯成長，2025年趨於熱絡。碳交所表示，目前還有國際碳權的案子在籌備，企業不用緊張買不到碳權。