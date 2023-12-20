中華經濟研究院調查台灣採購經理人營運展望，非製造業經理人關切「勞動成本與人力資源短缺」議題，2023年全年逾半數業者（2023年上半年54.3％、下半年55.8％）回報服務產能無法再攀升的原因，正是嚴重缺工的問題，指數攀升至近四年的最高。
中經院調查，2020年新冠疫情爆發以來，內需非製造業的營運狀況起伏大，先是封城隔離暫停營業，2023年上半年開始受製造業表現趨緩，以及報復性消費力道轉至國外所影響，非製造業營運狀況一度還轉為緊縮；2023年下半年受股市、運價回漲以及年底旺季，非製造業各指標皆較上半年擴張，2023年下半年營運狀況指數躍升至60.8％，回到擴張趨勢。
中經院助研究員陳馨蕙提醒，在營收大好的同時，非製造業2023年下半年間的利潤率，並不如上半年所預期而好轉，甚至連續四期呈現下降（低於50.0％）；此外，非製造業持續感受營運成本攀升與轉嫁壓力，2023年下半年非製造業的採購價格（營運銷售成本）指數，已連續七期呈現上升（高於50.0％），指數為64.5％。非製造業亦「預期」2024年上半年採購價格，將持續較2023年下半年上升，指數為61.1％，2024年上半年毛利率能否如預期上升，採購價格（營運銷售成本）、產品差異化與轉嫁能力將是關鍵。
在總體經濟議題的調查方面，陳馨蕙指出，近年來的每次半年一次調查中，「勞動成本與人力資源短缺」議題多在非製造業經理人「關切議題」的前三名，2023年下半年再度衝到排名第一，勾選比例自2020年的33.5％一路攀升至55.8％，業者回報服務產能無法再攀升都是因為嚴重缺工問題。
此外，2021年下半年起調查的「永續發展（ESG）、碳中和與淨零碳排」議題，也逐漸受到非製造業經理人關切，2023年下半年更排至前三，勾選比例為39.2％。
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