中華經濟研究院19日公布台灣採購經理人營運展望半年報最新調查，未來一年營運展望將較今年「較佳」的比例，製造業、非製造業均超過六成，中經院院長葉俊顯以「兔打底、龍前行」形容，看好明年製造業表現優於今年；非製造業從今年的暢旺走向明年熱略景氣，宛如「兔猛進、龍接續」。
國發會副主委高仙桂19日指出，明年國際局勢、產業、經濟結構都會朝正向翻轉，美國聯準會釋出暴力升息告一段落的訊號，明年可望展開降息循環；而全球庫存慢慢回到健康水位，國際貨幣基金（IMF）預測，2024年全球貿易量成長率將回升至3.5％，明顯優於今年，台灣AI、高速運算等創新科技需求暢旺，半導體可望有雙位數成長，「明年會是製造業復甦、服務業持穩的狀況」。
《2023下半年台灣採購經理人營運展望調查》，是由國發會委託中經院進行，是調研小組成員之一的台經院董事長吳中書表示，製造業持續消化庫存，逐步走回常態中，但受到全球終端需求仍未復元下，各產業呈現不均衡復甦，科技業AI相關今、明年景氣不錯，但部分傳產業卻挑戰極大；此外，國際情勢更為多變，各大經濟體預測2024年GDP成長不好，但全球貿易量又會擴增，各國復甦也是不均衡。
中經院認為，2022、2023年是製造業的修正年，2023年下半年還遇上透明度低的短急單效應，截至目前，景氣緊縮（下降）速度已較上半年趨緩。中經院助研究員陳馨蕙分析，2023年下半年有88.5％的製造業者「未」達到最佳／最大產能，「訂單服務需求量不足」是製造業未達最大產能之主因，其次為「對未來不確定性，主動降低產能以保留現金流量」與「缺工」。
陳馨蕙表示，整體製造業在營業收入、資本支出、產能稼動率特別保守，尤其資本支出，廠商很怕看錯景氣方向，「下半年其實大部份數據是盤著，沒有明顯崩跌」，廠商一直在等待中長期的復甦訊號。
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