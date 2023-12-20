所得稅減稅紅包

大選將近，政府祭500億元綜所稅減稅紅包。立法院19日三讀通過所得稅法修正案，明年起房租支出確定由列舉扣除額改為特別扣除額，額度自12萬元提高至18萬元；此外也放寬學前幼兒特扣額的適用範圍和提高扣除額。

其中學前幼兒特別扣除額適用對象有兩大放寬，一是自原本的五歲以內提高至六歲以內；二是取消排富條款。額度部分，則自一人12萬元，調整為第一名子女15萬元、第二名以後子女22.5萬元。

先前因應個人可支配所得調高，財政部已提高2024年個人基本生活費6,000元，自原本的19.6萬元調至20.2萬元，估計235萬戶受惠，減稅利益189億元，2024年5月申報綜所即可適用；伙食費免稅額也從每月2,400元調至3,000元。

配合物價指數漲幅，財政部也調高2024年綜所稅的免稅額和扣除額，其中免稅額增加5,000元至9.7萬元、標扣額增加7,000元至13.1萬元、薪資和身障扣除額增加1.1萬元至21.8萬元，預計662萬戶可減稅175億元。

同步在2024年生效、2025年5月申報綜所稅時適用的還有本次立院三讀的兩大扣除額。財部估計，其中學前幼兒特扣的減稅利益約23億元，租金特扣可望有46萬戶至102萬戶受惠，減稅金額上看70億元。

換言之，從今年第四季以來，財政部陸續端出的明、後兩年各項綜所稅減稅紅包，合計已達476億元。

安永執業會計師楊建華表示，房租支出改列特別扣除額後，節稅效果可大幅提高，選擇標準扣除額的納稅人可同時適用房租扣除額；且扣除額由12萬元調高至18萬元，以適用稅率5％計算可省稅9,000元，適用稅率12％可省稅2萬1,600元。

至於幼兒扣除額調高後，以育有兩名六歲以下幼兒的家庭為例，幼兒扣除額可以多扣13.5萬元，以稅率5％計算，可省稅6,750元，若適用最高稅率40％，由於新制已無排富條款，更可省稅5.4萬元。