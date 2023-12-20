立法院三讀通過「囤房稅2.0」，將非自住家用房屋的稅率大幅拉高，從原本縣市歸戶改為全國總歸戶。公股銀評估，近幾年早轉向鎖定優質客戶、自住首購客群，因此相關稅制改變將不影響現有房貸政策。

大多數公股銀初步規劃，明年房貸還是跟今年相同，將以「自然成長」為主，即希望成長3％左右，並鎖定優質客戶為主，主要是看準現在的房市以剛性自住買盤為主。

公股銀主管表示，囤房稅2.0讓持有多屋都稅負有感增加，可能將稅費成本轉嫁至房租上，且因稅率拉高，新屋持有成本加重，中古屋將更受青睞，預計房市將有一輪洗牌。

囤房稅2.0自2024年7月1日起施行，預計現在到明年上半年將出現部分洗牌，許多手中持有多戶的屋主將考量提高房租或趁機整理部分房屋並釋出，不過此規範已經研議一段時間，所以預計對於房價的影響仍有限，雖會洗牌，但最後還是回到供需。

公股銀主管指出，今年7月平均地權條例上路，主要針對預售屋市場、抑制炒作，8月有新青安房貸的激勵，現在隨著囤房稅2.0將上路，等於「利空幾乎都出盡」，現在房市就是首購、自住的剛性需求，因此對於未來的房市保持審慎樂觀。

整體來看，民眾自住剛性需求仍在，且部分民眾將房地產視為抗通膨的投資標的，因此有長期置產買盤需求，加上營建成本仍處相對高點，對房市價格仍具支撐。公股銀主管認為，房市還是有待觀察，包含地緣政治風險升溫、利率仍高、市場資金緊縮、明年全球經濟成長普遍僅有溫和成長，致房市觀望氣氛濃厚。

公股銀主管分析，從近幾個月的房市數據來看，新青安房貸帶動下半年房市，讓房市出現「鄰國皆跌，台灣仍穩」的情形，雖過往選舉前買氣偏冷，今年也不會例外，但預計明年選後不管結果如何，讓更多自住、首購的民眾有機會買得起房子，仍是各黨最大「共識」，因此預計房市仍將相對穩定。