立法院19日三讀通過囤房稅2.0修法，建築業兩大龍頭重炮轟擊。全國商總主席賴正鎰表示，囤房稅2.0如「七傷拳」，傷人不成反傷己，轉嫁效應最令人憂心；中華民國不動產開發公會全聯會理事長楊玉全無奈說，囤房稅2.0將推升成本，最後還是會轉嫁到消費者身上，若想要降低房價，根本是「提油救火」。
房仲業者認為，囤房稅2.0雖能引導更多空屋釋出至租屋市場，不過近年租金上漲、租屋市場供需失衡，未來房東持有成本提升，恐再帶動住宅租金上漲。
賴正鎰表示，囤房稅修法主要是針對多屋族持有者，一旦全國總歸戶後，採自用住宅稅率僅以三戶為限，超過者將採重稅，屆時勢必會將多出的租金轉嫁到租屋者身上，既然已改為全國總歸戶，上限4.8％稅率未免過高了，應適可而止。
賴正鎰也狂酸政府完全不知道房地產開發商的現況，哪家建商會想要把蓋好的房子留著慢慢賣，大家都有土建融的龐大金流壓力，怎會去刻意囤房而不想趕緊賣出。三年七波打房政策，房價愈打愈高，這次也恐怕導致房價、租金提高轉嫁給消費者，政府執意這樣做，只會得不償失。
楊玉全指出，這幾年各部會政策相互矛盾，平均地權條例修正案遏止預售、引導建商先建後售，但囤房稅修正案卻又反過頭來懲罰配合政策「先建後售」的建商，教建築業根本無所適從。囤房稅2.0將提高建商成本，最終將轉嫁到需求者，政府若想藉此降低房價、實現居住正義，根本是「提油救火」，建議應給予建商合理的銷售期。
住商不動產企研室執行總監徐佳馨表示，囤房稅2.0讓房東持有成本增加，極有可能轉嫁至房租，拉抬整體租金市場行情；由於新屋持有成本重高，房東更傾向找房屋現值低的老屋、老公寓，影響租屋市場的供給態樣。
台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐指出，新制對囤房族及餘屋量大的建商影響最鮮明，由於各縣市戶數適用稅率各異，非自住房屋的多屋族在節稅前提下，房產會逐漸調整，減少在高稅率縣市的持有量。
此外，屋齡愈新的住宅，房屋稅愈高，在稅率調升的情況下，置產族將更明顯轉向中古屋市場，大坪數、高總價產品因銷售期長且稅基較高，建商不排除採取更積極的讓利方案，加快大坪數產品的銷售速度。
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：