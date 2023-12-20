立法院19日三讀通過囤房稅2.0修法，建築業兩大龍頭重炮轟擊。全國商總主席賴正鎰表示，囤房稅2.0如「七傷拳」，傷人不成反傷己，轉嫁效應最令人憂心；中華民國不動產開發公會全聯會理事長楊玉全無奈說，囤房稅2.0將推升成本，最後還是會轉嫁到消費者身上，若想要降低房價，根本是「提油救火」。

房仲業者認為，囤房稅2.0雖能引導更多空屋釋出至租屋市場，不過近年租金上漲、租屋市場供需失衡，未來房東持有成本提升，恐再帶動住宅租金上漲。

賴正鎰表示，囤房稅修法主要是針對多屋族持有者，一旦全國總歸戶後，採自用住宅稅率僅以三戶為限，超過者將採重稅，屆時勢必會將多出的租金轉嫁到租屋者身上，既然已改為全國總歸戶，上限4.8％稅率未免過高了，應適可而止。

賴正鎰也狂酸政府完全不知道房地產開發商的現況，哪家建商會想要把蓋好的房子留著慢慢賣，大家都有土建融的龐大金流壓力，怎會去刻意囤房而不想趕緊賣出。三年七波打房政策，房價愈打愈高，這次也恐怕導致房價、租金提高轉嫁給消費者，政府執意這樣做，只會得不償失。

楊玉全指出，這幾年各部會政策相互矛盾，平均地權條例修正案遏止預售、引導建商先建後售，但囤房稅修正案卻又反過頭來懲罰配合政策「先建後售」的建商，教建築業根本無所適從。囤房稅2.0將提高建商成本，最終將轉嫁到需求者，政府若想藉此降低房價、實現居住正義，根本是「提油救火」，建議應給予建商合理的銷售期。

住商不動產企研室執行總監徐佳馨表示，囤房稅2.0讓房東持有成本增加，極有可能轉嫁至房租，拉抬整體租金市場行情；由於新屋持有成本重高，房東更傾向找房屋現值低的老屋、老公寓，影響租屋市場的供給態樣。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐指出，新制對囤房族及餘屋量大的建商影響最鮮明，由於各縣市戶數適用稅率各異，非自住房屋的多屋族在節稅前提下，房產會逐漸調整，減少在高稅率縣市的持有量。

此外，屋齡愈新的住宅，房屋稅愈高，在稅率調升的情況下，置產族將更明顯轉向中古屋市場，大坪數、高總價產品因銷售期長且稅基較高，建商不排除採取更積極的讓利方案，加快大坪數產品的銷售速度。