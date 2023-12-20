接軌倒數計時，壽險業積極籌資。據金管會統計，今年至本月19日，壽險業增資、發債籌資約近1,800億元，至少為十年新高，其中約1,050億元是來自發行次順位債券，前六大壽險今年皆發行次債，部分壽險業也將視2024年金融市場情況，不排除發債籌資。
據保險局統計，今年已核准前六大壽險發債金額達1,110億元，即台灣、中國、國泰、富邦、南山、新光等六壽險等，已募集完成金額共1,050億元，發債金額至少為十年新高，超過2016年的1,040億元。
今年核准四家壽險增資129.5億元，其中三商美邦人壽兩次現金增資共50.25億元、台銀人壽現增60億元，盈餘轉增資或公積轉增資則有中華郵政18億元、遠雄人壽1.27億元等，新壽現增15億元還未納入。
今年亦有七家產險現金增資530.85億元，整體保險業今年籌資金額達1,710.37億元，創下史上單年新高。
六大壽險今年搶發債籌資，票面利率幾乎快拉到4％，有不少企業法人搶購。壽險業者表示，大部分是法人投資，不少大型上市櫃公司搶購，甚至有上市公司一口氣投資10億以上。
六大壽險發次債票面利率，以新壽新台幣計價4％最高，其他壽險依發行期間不同，票面利率約3.75％～3.88％，六大壽險中只有國壽唯一同時發行新台幣與美元計價次債，美元票面利率達6.1％，亦受專業投資人青睞。
離接軌進入倒數兩年，若金融市場有大變化，國壽及新壽不排除2024年再發次債，富壽今年已發行250億元，資本適足率（RBC）達350％，2024年暫時沒有發債需求，但因應金融市場劇烈變化，也將保留發債的彈性。
另富邦人壽子公司韓國富邦現代人壽，3月因接軌IFRS17與韓版清償能力指標（K-ICS）增資新台幣約92億元，富壽也依持股出資。18日富邦現代人壽董事會決議將發行無擔保次順位公司債，富壽強調，此為2024年全年發債計劃，發債金額與利率等相關細節尚在研議中。
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