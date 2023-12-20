期待重返榮光。新光人壽董事長魏寶生與副董洪士琪19日宣布啟動業務重塑，洪士琪以「笨重大象要華麗轉身」，形容新壽60年來最大規模業務重塑計畫，主要有三具體項目，一是首設通路長，二是業務組織納入部分工時、內部創業，三是暌違16年進攻海外市場。

曾是壽險兩大龍頭之一的新壽，今年新契約保費約排第七名，洪士琪強調，這次不是「改革」而是「重塑」組織，所有人都上緊發條，動員超過25個部室，盡最大努力、以最大可能完成業務體系重塑。

魏寶生表示，新董事會上任後，運用兩功能委員會來執行公司治理，包含不動產管理委員會、IFRS17與ICS接軌委員會，經歷整合、檢討、調整後，2024年開始執行，持續與洪士琪「各自分工努力」。

新壽業務重塑有三大重點。一是首設通路長，由在新壽30年、負責業務體系副總劉信成擔任，除自有業務部隊外，也要主管多元通路。

第二是銀行理專可賣的商品很多，保單不是唯一或首要選擇，有必要擴展業務部隊的戰力，新制度引進「部分工時」、「內部創業」機制，過去新壽的業務員是全工時、固定薪，改為部分工時，可望吸納有意兼職或想加入保險業的年輕學子，內部創業則是讓業務員挑戰高薪、高職位。

新壽強調，現有1.4萬登錄業務員，有業績者約7,500人，三年目標要達成1.2萬人。會兩制並行，現有業務員可選轉換新制或保留現有制度，新進者全採新制。據新壽推估，中高產能的業務員轉新制後，變動薪加固定薪，收入可成長15～20％。

第三是進軍越南河內設立保代，新壽100％持股，資本約數千萬元，初期賣日本第一生命的越南保單，規劃2024年初向金管會申請，是新壽2007年投資大陸子公司後，暌違16年再跨足海外。