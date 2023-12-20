國際板近年發行檔數與金額

升息墊高發債成本，且壽險資金轉投新台幣計價的美債ETF，讓國際板債今年發行量創低。金管會19日公布，今年至11月底，國際板僅有93檔債券發行，發行金額80.9億美元，就算加計12月預估發行量，全年也僅約81.3億美元，創2014年以來的九年新低。

美國聯準會從去年開始鷹式升息，債券殖利率大幅彈升，債券發行成本拉高，國際板今年不管新發行或提前贖回檔數、金額都減少，前11月只有六檔提前贖回、金額約3億美元，主要集中在5月、7月，因預期美要升息而提前贖回，提前贖回量創近年新低，就不會出現補債發行量。

據證期局統計，前11月國際板債發行共93檔，金額80.9億美元，只有5月、9月、12月發行檔數在10檔以上，發行金額最高是2月近20億美元。

若加計12月國際板債券預估發行量二檔、發行金額3,760萬美元，等於2023年全年發行檔數約有95檔、發行量81.3億美元，發行金額將創2014年以來的新低，2013年發行金額為18億美元；發行檔數創2015年以來新低，2014年發行90檔。

國際板債市是台灣希望打造亞洲外幣債券市場，讓各國發行人都在台灣發外幣債，提升金融及相關行業的手續費收入，並提升台灣資本市場能見度，過往壽險公司即是主要投資大戶，投資逾新台幣5兆元，許多債券發行前都先探詢壽險公司投資意願。

但在升息墊高發債成本、壽險公司海外投資額度有限、避險成本過高等因素下，壽險公司今年多投資新台幣計價美債ETF或直接去美國買債，加上提前贖回不划算，今年原本有213檔債可提前贖回，金額共343億美元，最終僅六檔贖回，金額3億美元，占比不到1％。

市場預期2024年下半年美國將降息，債券發行成本可望下降。證期局表示，預期2024年國際板可執行贖回共有272檔，可贖回金額約366.44億美元。再看發行者及資金是否重回國際板債市。