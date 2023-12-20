金融業小心囉，金管會19日預告2024年金融檢查重點，其中，對公司治理、防制詐騙、金融消費者權益保護、不動產授信風險管理、資通安全、虛擬資產平台及交易業務事業（VASP）等六項將「特別關注」。被檢查出有重大缺失，將可能吃大罰單。
檢查局長張子敏指出，防詐、金融消保、資通安全是所有金融機構都必須強化的事項，公司治理在過往金檢缺失中，主要是銀行及壽險公司較多，不動產授信風管則是銀行、信合社及票券；今年新增對虛擬資產交易平台的防制洗錢加強金檢。
金管會預告2024年金檢重點，其中，有參考國內外政經環境變化及外界關注議題，列出的金檢項目，占比近15％；考量金管會今年所發布金融法規及監理重點約32％多，其他多是各業原有檢查重點及過往實地檢查發現應加強檢查事項等，明年檢查重點共96項。
張子敏強調，金管會金檢都是突擊檢查，檢查前才會通知受檢單位，但為了讓檢查作業更為透明，藉由發布金檢重點，可以協助金融機構及早掌握監理與檢查關注重點，並積極強化自我管理。
此次主要修訂內容中，外界關注議題為「防制詐騙」議題，本國銀行、信用合作社、證券商及投信公司已新增相關檢查重點，如強化開戶作業審查、網銀與ATM等高風險自動化業務管理、員工教育宣導等。另外，新增「虛擬資產平台及交易業務事業」查核業別，並增列其與洗錢防制相關的檢查重點。
另外，針對金管會的監理重點，為加強消費者保護，本國銀行新增對理專有無銷售未經金管會核准的金融商品、信用卡發卡機構將持卡人個資提供第三人使用的資料保護，以及本國銀行及投信公司新增納入機器人理財執行情形。
另外，各業別其他修訂項目包含國外投資限額的控管作業、高資產客戶財富管理業務、跨境委外作業的定期查核，如對委託雲端服務業者處理的資訊安全及風險管控措施、辦理保證及承銷商業本票業務的利率定價作業、保險商品費率檢測調整的執行情形等。
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