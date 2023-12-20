財政部高層官員表示，對調降金融營業稅率「持開放態度」，會參考金管會期盼降至2％的意見來評估，但因金融營業稅撥入金融業特別準備金要2024年底才落日，財政部會在到期前完成研議，希望外界也可以給財政部一些時間。

現行銀行及保險本業銷售額適用稅率為5％，其中3％稅收由國庫統收統支，剩餘2％則併同其他金融業營業稅款挹注金融業特別準備金。

依現行稅法規定，金融業營業稅率分四種，「銀行、保險本業銷售額」、「金融業非專屬本業銷售額」稅率皆為5％；「銀行、保險本業外之其他專屬本業」稅率2％，「保險業再保費收入」稅率為1％。

若把銀行、保險本業稅率自目前的5％降至2％，但併同其他金融業營業稅一起入國庫，不再撥入金融業特別準備金，一消一減下，國庫不見得會出現稅損，反而可能有稅增。

2022年金融營業稅中，銀行、保險本業3％進國庫的部分為265.2億元，若稅率降至2％，等於進國庫的錢會減少1％（88億元）；2022年金融營業稅挹注金融業特別準備金303億元，扣除銀、保本業後，其他金融業營業稅款約126億元。

如果財政部同意金融營業稅調降至2％，但相關稅金不再挹注金融業特別準備金，則國庫雖減少88億元稅收，原本給準備金的126億元則會改進至國庫，一來一往下，國庫反而可多出38億元稅收。

財政部高層官員強調，主要還是必須綜合考量金管會意見、國內金融業面對的挑戰與風險、國外課徵情況等，做為政策依據，例如降低稅率有助金融業競爭力，也要考量未來金融業是否需要準備金財源。

官員強調，就算要修營業稅法調整金融營業稅，也是立法院下一會期的事，目前財政部只能說態度開放，但對整體方案尚在審慎、周全的評估中。