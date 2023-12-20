財政部高層官員表示，對調降金融營業稅率「持開放態度」，會參考金管會期盼降至2％的意見來評估，但因金融營業稅撥入金融業特別準備金要2024年底才落日，財政部會在到期前完成研議，希望外界也可以給財政部一些時間。
現行銀行及保險本業銷售額適用稅率為5％，其中3％稅收由國庫統收統支，剩餘2％則併同其他金融業營業稅款挹注金融業特別準備金。
依現行稅法規定，金融業營業稅率分四種，「銀行、保險本業銷售額」、「金融業非專屬本業銷售額」稅率皆為5％；「銀行、保險本業外之其他專屬本業」稅率2％，「保險業再保費收入」稅率為1％。
若把銀行、保險本業稅率自目前的5％降至2％，但併同其他金融業營業稅一起入國庫，不再撥入金融業特別準備金，一消一減下，國庫不見得會出現稅損，反而可能有稅增。
2022年金融營業稅中，銀行、保險本業3％進國庫的部分為265.2億元，若稅率降至2％，等於進國庫的錢會減少1％（88億元）；2022年金融營業稅挹注金融業特別準備金303億元，扣除銀、保本業後，其他金融業營業稅款約126億元。
如果財政部同意金融營業稅調降至2％，但相關稅金不再挹注金融業特別準備金，則國庫雖減少88億元稅收，原本給準備金的126億元則會改進至國庫，一來一往下，國庫反而可多出38億元稅收。
財政部高層官員強調，主要還是必須綜合考量金管會意見、國內金融業面對的挑戰與風險、國外課徵情況等，做為政策依據，例如降低稅率有助金融業競爭力，也要考量未來金融業是否需要準備金財源。
官員強調，就算要修營業稅法調整金融營業稅，也是立法院下一會期的事，目前財政部只能說態度開放，但對整體方案尚在審慎、周全的評估中。
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：