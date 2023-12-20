金融營業稅修法歷程

金融業減稅有望。金管會主委黃天牧28日將召開會議回應金總白皮書建言，將採納多項建議，其中最受矚目的即是金融營業稅率2025年開始從5％降到2％，財政部及金管會已有共識，金融業預估每年可省下250到300億元的稅款支出。

另外，如碳權會計準則、防疫保單以特定類型評議案件計件收取服務費、開放投信基金運用境外NDF辦理新台幣匯率避險操作等，亦獲採納。

金融業營業稅稅率5％將在2024年底落日，各公會積極協助金融業爭取調降，如工商協進會理事長吳東亮、銀行公會理事長暨兆豐金董事長雷仲達都公開建議主管機關降稅率，總統蔡英文也承諾可進一步評估金融營業稅稅率，財政部部長莊翠雲日前則強調態度開放。據悉，金融營業稅率調降已逐漸達到共識。

黃天牧先前亦公開表示，支持金融營業稅率降到2％，並向財政部提出二點建議，一是近年金融營業稅撥入累積在金融業特別準備金約2,000億元，不要收回國庫。二在稅率上由財政部做最後決定，但希望至少回到2014年前的2％稅率。

金融特別準備金主要作金融業安全網及退場機制，黃天牧日前表示，目前金融特別準備金約2,000多億元，最好是不需要動用到，希望透過日常監理預先防範，避免動用到特別準備金。

金融營業稅課徵金額與金融業營收相關，近年金融營業稅課徵每年約480億元～500億元，其中2％會撥進金融業特別準備金，每年約200億元，若金融營業稅從5％降到2％後，估算金融業每年約可省下250～300億元的稅款。

除金融營業稅調降較有共識外，金總金融建言白皮書另一矚目焦點即因應政府應加速確立碳資產相關會計準則及稅法規範，並建置碳排資料庫，作為金融業範疇三碳排管理的準據。

預計將被採納者，還有防疫險評議案件以特定類型評議案件計件收取服務費、開放投信基金運用境外NDF辦理新台幣匯率避險操作等。

但當沖降稅常態化、建立個人投資儲蓄帳戶機制（TISA）等，由於財政部仍有考量，傾向暫不採納。此外，多項意見涉及跨部會協調，也並未列入。