甘肅臨夏州積石山縣18日深夜11時59分發生規模6.2地震，震源深度10公里，大陸國家主席習近平隨即指示全力救災。由於甘肅是太陽能光電重鎮，因此引發市場擔憂。但據陸媒報導，多家A股上市光電公司表示，公司業務暫不受影響。
甘肅地震波及甘肅及青海兩省，截至19日下午1時，地震已造成甘肅113人死亡，青海稍早公布地震已造成13人遇難，地震累計126人罹難。此外，甘肅另有536人受傷，房屋損毀15.5萬間。19日上午新疆克孜勒蘇州阿圖什市也發生5.5級地震，震源深度10公里，目前尚無重大災情傳出。
甘肅風能、太陽能技術開發量分別位居大陸第四、第五，具備基地化、規模化、一體化開發的優越條件。截至11月底，甘肅電力發電裝機容量達8,208萬千瓦，新能源裝機4,836萬千瓦，占比58.92％，位居大陸第二。
陸媒第一財經19日上午聯繫多家A股上市光電公司詢問地震影響。晶澳科技回應，沒有受地震影響的項目。晶科能源則指出，不做電站營運。隆基綠能回應，在積石山縣暫時沒有項目，公司不持有電站，一般是受委託做太陽能統包工程（EPC）或供應太陽能組件。
甘肅地震傳出重大災情後，各大企業紛紛捐款、捐物資賑災。蘋果公司執行長庫克（Tim Cook）19日在微博發文指出，甘肅地震及其引發的災情令人痛心，蘋果將捐款支持當地的救援和重建工作。此外，騰訊、阿里巴巴、特步、網易等企業分別捐贈價值人民幣500萬元至2,000萬元不等的資金或物資。
對於甘肅震災，我行政院和海陸兩會表達關懷與慰問。行政院發言人林子倫表示，陳揆向罹難者及家屬表達哀悼和慰問。陸委會表示，政府已透過兩岸既有聯繫機制向中國大陸有關方面表達慰問之意。海基會秘書長邱垂正表示，海基會透過蘭州台商協會了解當地台灣民眾狀況，提供必要協助，期盼災區人民早日回復正常生活。
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