外媒引述消息報導，荷蘭半導體設備大廠艾司摩爾（ASML）將在未來幾個月推出2奈米EUV（極紫外光微影技術）設備，預計明年產量10台，其中有6台已被英特爾搶下，估計未來全球半導體製造商為了爭奪先進設備將下更多苦工。

艾司摩爾是全球唯一生產7奈米以上先進EUV設備的廠商。這類設備不僅每台造價數百萬美元且產量稀少。艾司摩爾年產量僅40至50台，造成三星電子、英特爾及台積電等業者搶購。目前全球僅有台積電、三星、SK海力士、英特爾、美光等五家晶片廠需要EUV設備，其中七成EUV由台積電購買。

英特爾近年為了在半導體市場重拾領導地位，不惜使出渾身解數，但三星電子也不甘示弱。三星執行董事長李在鎔近日訪問荷蘭時，與艾司摩爾簽下價值1兆韓元（約7.6億美元）的合約。根據合約，三星與艾司摩爾將在韓國京畿道東灘投資建立半導體技術研發中心，並由雙方工程師共同研發最新EUV技術。

掌管三星裝置解決方案部門的三星副董事長慶桂顯強調，三星這回與艾司摩爾簽約不完全是為了爭取2奈米晶片製造設備，更希望建立研發合作關係，將新一代製造技術發揮到極致。他表示：「三星這趟荷蘭訪問行程已在高數值孔徑EUV技術上掌握優勢，未來會將這項技術完全應用在DRAM記憶體晶片製造。」

艾司摩爾2奈米EUV設備採用的新光學系統收光能力從0.33增強至0.55，能讓晶片製造商使用超精密圖案化技術來生產2奈米晶片。ASML計劃未來幾年要改善產能，年產20台。

隨著電腦運算需求急速擴大，2奈米晶片製程已成為全球晶片製造商的最新角力戰。英特爾先前表示2025年量產2奈米晶片，但日前該公司研發高層Sanjay Natarajan誇口量產時間將提前至明年。三星預計2奈米晶片自2025年投產，而目前技術領先的台積電則預計2025年量產2奈米晶片，甚至外傳已搶下蘋果iPhone 17 Pro晶片訂單。