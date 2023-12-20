蘋果供應鏈成員、美國射頻晶片大廠Qorvo於18日宣布，已經與大陸電子代工龍頭立訊精密達成最終協定，立訊精密將收購Qorvo的組裝業務，以及其在北京和山東德州的封測廠，預計2024年上半年完成交易。
科技業者表示，Qorvo在中國的業務已漸漸被中國的國產design house所取代、可能因此出售自有的封裝測試工廠，但對國內PA大廠穩懋、全新及宏捷科不致產生影響。
綜合外媒19日報導，Qorvo於18日和立訊精密達成最終協議，將位在北京和山東德州的封測廠將賣給立訊，這筆交易將在明年上半年完成，前提是獲得監管部門的批准及其他成交條件的滿足或豁免。
Qorvo的最大客戶是蘋果，占營收比率達37％。
報導稱，Qorvo的北京工廠位於北京經濟技術開發區，現有員工2,000多人；德州廠位於山東省德州市經濟技術開發區，現有員工1,500多人。Qorvo表示，交易完成後，立訊將接手兩個工廠的經營和資產，包括物業、廠房、設備以及現有員工，實現營運的無縫接軌。Qorvo將繼續保留其在大陸市場的銷售、工程和支援員工，繼續為客戶提供服務。
同時，立訊將根據新簽訂的長期供應協定為Qorvo組裝和測試產品。北京和德州工廠主要支援Qorvo的集成式先進蜂窩產品，同時擴大其產品和能力。Qorvo財務總監Grant Brown表示，本次交易進一步推動公司降低資本密集度，同時支持長期毛利率目標，並確保大陸客戶業務的連續性。
資料顯示，在行動終端射頻PA市場方面，現在全球93％的供應集中在Skyworks、Qorvo和Broadcomm等幾家廠商手中，其中Qorvo占有約20％的市場份額。另外在公開的UWB市場，目前Qorvo也有約70％的市場。
儘管中美科技較勁情勢緊繃，但近年大陸電子業者仍積極爭取打進蘋果供應鏈。今年8月底，大陸電動車龍頭比亞迪（BYD）收購美商捷普公司（Jabil）的行動電子製造業務，成功擠進蘋鏈，叫陣台灣電子代工龍頭鴻海的意味濃厚。
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