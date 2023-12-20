以1.45億美元起家創立的台積電，坐擁全球最大晶圓代工產能，占全球晶片代工逾56％市場，董事長劉德音明年退休，將交棒給副董事長魏哲家。半導體業者指出，中美貿易戰持續對峙，魏哲家因半導體經歷完整，與蘋果、輝達、AMD等全球科技巨擘負責人關係良好，將帶領15兆市值的公司，進行全球化布局，打造半導體供應鏈。

劉德音及魏哲家二人學經歷亮眼，身價更是高人一等，劉德音目前持股12,913張，持股比0.05％，以19日收盤價585元計算，持股高達75.5億元。副董事長魏哲家近年將持股贈與妻子牛慶容、三位兒子後，目前持股仍達6,393張，持股比率0.02％，身價37.4億元。

現年69歲的劉德音，將於70歲退休，他於1954年出生於台北市，早年畢業於建國中學及台大電機系，後赴美留學獲得加州伯克萊分校電機暨電腦碩士及博士。畢業後即赴英特爾工作從事微處理器開發，後又任職於AT&T貝爾實驗室開發光通訊系統。1993年返台任職於台積電擔任工程副處長一職，建立台灣首座八吋晶圓廠，並負責收購世大積體電路。2012年起擔任共同營運長，並於2018年擔任台積電董事長迄今。

目前擔任副董事長暨總裁一職的魏哲家，畢業於台中一中，後於交通大學取得電子工程學系學士及碩士學位，並於美國耶魯大學獲得電機工程學系博士學位。其與張忠謀同樣出自於德州儀器公司，後任職意法半導體公司及新加坡特許半導體公司，並於1998年加入台積電工作。

魏哲家2012年同劉德音擔任台積電共同營運長，2018年起接任台積電總裁。半導體業者表示，蘋果、英特爾、AMD、高通、博通、輝達等公司積極爭取台積電的代工，魏哲家與科技巨擘關係良好，將帶領台積電打造全球化布局的建置，其日本熊本廠2024年2月開幕，美國廠N4製程技術於2025年完工，N3製程2026年完工，都將考驗魏哲家的領航能力。