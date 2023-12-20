台積電於創辦人張忠謀2018年退休前夕，實施雙首長制度，並由劉德音擔任董事長、魏哲家擔任總裁，啟動平行領導，被市場譽為張忠謀留給台積電的禮物，成為科技業界的典範與佳話，日後包括和碩、華碩、研華、宏碁、聯電等國際級科技大廠，皆循台積電模式走向雙首長制度。惟隨劉德音宣布退休，魏哲家承接大任，也意味台積電交班運作，再回歸獨挑大樑、定於一尊的單首長制，雙首長共治恐成絕響。

台積電1987年2月21日成立以來，堪稱匯集全世界產官學界半導體知識菁英也不為過，但要在文人相輕的環境中，做好平衡系統並帶領組織向前，即是領導人必須深切考慮的課題，而台積電於草創時代，子弟兵與張忠謀有革命情感，但隨創辦人退休，企業交班難度瞬間浮上檯面，張忠謀遂行雙首長制，順利克服交棒問題，並打破了華人「一山難容二虎」的統一領導慣例，成功在兩強通力合作下，樹立台積電日後以先進製程、先進封裝，大幅領先英特爾與三星的產業榮景。

但有人的地方就有江湖，國外的國際級企業雖然分權，仍主要以BU（事業群）分群領導為主，雖然各事業群彼此競合，之上尚有一個領導人統合，因此，定於一尊、全權負責還是國外企業慣行常例，此機制好處在於，分群可以給出更多位置，激勵中生代、新生代努力目標，但仍由一人貫徹經營策略。

張忠謀時代已選定劉、魏兩人，並給予完整部門歷練、相互輪調，每星期甚至與「接班人們」吃飯、聊天，進行經驗傳承。然而目前看來，劉德音突拋退休震撼彈，接班梯隊計畫顯見來不及執行；未來關鍵則在魏哲家身上，可作為將來雙首長制是否續行之判斷依據。

未來面對巨變時代，台積電動見觀瞻，為全世界政府、國際企業競逐之要角，除基本技術領域外，國際關係、政治博弈或許是新一輪梯隊需要再嚴加琢磨之歷練。