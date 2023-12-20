台積電於創辦人張忠謀2018年退休前夕，實施雙首長制度，並由劉德音擔任董事長、魏哲家擔任總裁，啟動平行領導，被市場譽為張忠謀留給台積電的禮物，成為科技業界的典範與佳話，日後包括和碩、華碩、研華、宏碁、聯電等國際級科技大廠，皆循台積電模式走向雙首長制度。惟隨劉德音宣布退休，魏哲家承接大任，也意味台積電交班運作，再回歸獨挑大樑、定於一尊的單首長制，雙首長共治恐成絕響。
台積電1987年2月21日成立以來，堪稱匯集全世界產官學界半導體知識菁英也不為過，但要在文人相輕的環境中，做好平衡系統並帶領組織向前，即是領導人必須深切考慮的課題，而台積電於草創時代，子弟兵與張忠謀有革命情感，但隨創辦人退休，企業交班難度瞬間浮上檯面，張忠謀遂行雙首長制，順利克服交棒問題，並打破了華人「一山難容二虎」的統一領導慣例，成功在兩強通力合作下，樹立台積電日後以先進製程、先進封裝，大幅領先英特爾與三星的產業榮景。
但有人的地方就有江湖，國外的國際級企業雖然分權，仍主要以BU（事業群）分群領導為主，雖然各事業群彼此競合，之上尚有一個領導人統合，因此，定於一尊、全權負責還是國外企業慣行常例，此機制好處在於，分群可以給出更多位置，激勵中生代、新生代努力目標，但仍由一人貫徹經營策略。
張忠謀時代已選定劉、魏兩人，並給予完整部門歷練、相互輪調，每星期甚至與「接班人們」吃飯、聊天，進行經驗傳承。然而目前看來，劉德音突拋退休震撼彈，接班梯隊計畫顯見來不及執行；未來關鍵則在魏哲家身上，可作為將來雙首長制是否續行之判斷依據。
未來面對巨變時代，台積電動見觀瞻，為全世界政府、國際企業競逐之要角，除基本技術領域外，國際關係、政治博弈或許是新一輪梯隊需要再嚴加琢磨之歷練。
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：