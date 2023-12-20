輝達RTX4090 D預計規格與性能

在美國政府近日放寬立場、支持輝達產品販售中國後，輝達特別供應中國市場的計畫也開始加速，原本外界預期明年才將登場的降規版RTX4090 D高階版繪圖卡，傳搶在年底的12月28日正式發表。

科技業者指出，輝達過關斬將，終於有望趕在年底前發表RTX4090 D，相關概念股包括台積電、華碩、微星、技嘉、雙鴻等業者可望受惠。

超能網報導，輝達預計在28日晚間10點發表GeForce RTX4090 D，這款產品用於替代被美國列入限制範圍的RTX4090。特供版產品採用的GPU代號為AD102-250，被視為比原版AD102-300的規格還低。

在美國新規標準下，此類晶片若要供應中國，其TPP（總處理性能）不可超過4,800，原版RTX4090約超出10％。報導指出，有廠商已在上周收到供測試的樣品，對於RTX4090 D，輝達應是減少CUDA核心數量，將功耗從450W降至425W，並不支援超頻。RTX 4090的CUDA核心數量為16,384個，但RTX4090 D的CUDA核心數量尚不清楚。

但輝達對特供晶片仍有改良，有消息指出，RTX4090 D的基本頻率較原版還快，達到2,280MHz，且加速頻率與原版相同。並配備與原版相同的24GB G6X記憶體。整體而言，RTX4090 D的規格較上代RTX4080、甚至是將在明年發表的RTX4080 SUPER提升不少，預計定價會與RTX4090相同，為人民幣（下同）12,999元。

除RTX4090 D之外，市場也關注輝達針對H800等產品再改版的三款特製晶片HGX H20、L20 PCle、L2 PCle動態，之前供應鏈消息傳，H20晶片可能要等到2024年首季才會正式推出。

市場關注在美國商務部亮綠燈的情況下，上述產品有沒有提早問世的可能，亦注意這些晶片是否如RTX4090 D般，雖然調低總性能，但部分領域功能優於原本。此前有分析認為，H20雖然綜合算力不如當前旗艦產品H100，但可能部分領域先採用類似輝達下一代旗艦產品的架構，大型語言模型推理方面或較H100還快20％。