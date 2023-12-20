長榮航空旗下長榮航勤、中華航空旗下桃園航勤，強力爭取加薪與年終倍增，不排除12日31日起停止加班、準時下班，為即將到來的新年旅運旺季投下變數，航空雙雄剉咧等。
桃勤員工數約2,524人，地勤業務4成來自華航，還有餘力承作外籍航空等他航業務；長勤員工數約1,700人，人力缺口約300人，地勤業務7成來自長榮航。若兩大航空公司地勤單位都「準時下班」，恐難應付新年假期龐大旅運潮，長榮還要面臨機師工會成員22日起罷工投票，兩頭燒。
市場傳出，長榮航打算將貨機地勤業務外包給桃勤，長勤則希望串聯桃勤行動，但桃勤的立場是給予長勤聲援，且等爭議告一段落再承作長榮航貨機地勤。
台灣機場地勤產業工會19日發出聲明：非要長勤也發起集體請假，政府才會呼籲長榮集團跟子公司員工好好談嗎？長勤基層員工主張，年終獎金基數和年度調薪作業應和母公司一致。
長勤今年元旦期間年終獎金嚴重的差別待遇變成導火線，數百位員工自發性請、休假，演變到影響航班。桃勤企業工會訴求年終2個月外加8萬元、調薪4％，若公司明年有獲利，要求加發團體及激勵獎金，期待公司正面回應。桃勤工會發布動員令，要求工會會員12日31日起停止加班、準時下班，桃勤工會估計影響20～30架班次，恐衝擊元旦作業。
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