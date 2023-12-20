台股19日拉回下跌75點收17,576點，外資現貨仍小幅買超1.65億元，惟台指期空單增加逾5,000口，在結算前夕空單提前轉倉，呈現小幅逆價差。法人認為，短線受到外資即將放假，以及漲多調節壓力下，壓抑多方表現，但中長期看多趨勢不變，預料結算後有機會衝刺一波年底行情。

外資連兩日增持台期指空單，壓抑大盤上攻氣勢，台股19日在電金權值股全面走跌下，指數一度重挫百點，最低來到17,497點。所幸盤中見到拉抬台積電、聯發科等半導體權值股支撐指數跌幅收斂，但仍跌落5日線之下，成交量略減至3,258億元。

台指期部分，日盤下跌82點收17,574點，與加權指數呈現小幅逆價差2.55點，台指期20日在外資放假前進行今年最後一次結算，外資期貨淨空單大舉增加5,123口至17,223口，為去年7月1日以來單日最多，頗有提前壓低結算企圖；外資現貨買超台股1.65億元，連八買，金額為第四日縮減。

投信19日轉買超2.97億元，八大公股行庫擴大買超33.84億元，但自營商持續偏空操作大幅減碼78.09億元、連15日賣超為近22個月最長賣超天數，期間減碼高達598億元；今年來自營商累計賣超金額達2,280億元，將成為有紀錄以來僅次於去年的單年賣超第二大。

台新投顧副總經理黃文清認為，外資交投將逐漸轉淡，電子成交比重下降，電子留意AI、手機、網通等族群。萬寶投顧總經理蔡明彰表示，今年漲勢集中在電子股，貨櫃三雄融資餘額、股價淨值比處於低檔，有望延續上漲氣勢。