美國國防部長奧斯汀19日宣布組建10國海上防衛部隊，攜手英、法等國共同防禦紅海航行安全，保護行駛此地的商船免於遭受葉門叛軍「青年運動」（Houthi）襲擊。參與「繁榮守護行動」安全倡議的國家包括英國、巴林、加拿大、法國、義大利、荷蘭、挪威、塞席爾與西班牙。

此安全倡議以該區域既有的「海上聯合部隊」軍事力量為基礎，在美國海軍第五艦隊領導下運作，攜手其他國家擴大防禦，在紅海南部與亞丁灣聯合巡邏。

受此消息影響，國際油價19日回穩。紐約西德州原油1月期貨價盤中小漲0.08％，每桶報72.53美元。倫敦布蘭特2月期油上漲0.06％，每桶報78美元。

此外，重量級航商馬士基、赫伯羅德等紛紛宣布暫停行駛危險的紅海區域，改繞好望角，長榮、陽明等也宣布改道，由於比原先還更耗費時間及油，使得運價、股價走揚。目前因美國出面維護紅海安全，長榮海運旗下原本在危險海域的兩艘貨櫃輪目前已順利往前行駛。

現貨市場已傳出，歐洲線滿艙，部分航商美東線運價近期計畫每40呎櫃補漲約300美元，明年1月1日起歐洲線再喊漲，每40呎櫃運價上看4,000美元。

長榮旗下兩艘配置在歐洲航線的EVER GREET、EVER ALP在18日暫時避開紅海的危險區域，依據航行資料顯示，19日已順利往前行駛，EVER GREET在19日晚間排隊通過蘇伊士運河，EVER ALP也安全度過紅海，至於兩艘EVER GOLDEN、EVER A LOT將改繞好望角，業者表示，隨時因應局勢即時調整。

貨代業者分析，紅海航線危機有望化解下，應聲上揚的運價後續恐面臨修正；在油價走高，以及主要航運業者動態抽船控艙、持續控制運力下，加上明年農曆年前趕出貨需求支撐下，明年元月運價調漲成功機率仍大。