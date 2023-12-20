9家半年配除息列車啟動

即將進入歲末，台股有9家上市櫃公司半年配除息，即將發出489億元股東現金股利，聯發科為首度半年配，每股配發24.60元現金股利，投資人可在農曆年前領到股息大紅包。

統一投顧董事長黎方國表示，台股多頭氣勢暢旺、2024年電子業景氣強勁，9家半年配的電子股將有望快速填息。台新投顧副總經理黃文清表示，台股配息除年配、半年配、季配外，知名的ETF還打出月月配，投資人理財規劃完善甚至股息可以從年初領到年尾，在多頭行情氣焰高漲行情下，可賺股息、能賺差價。

即將進行半年配息為八方雲集、新普、家登、群聯、聯發科、朋億*、聖暉*、環球晶、中美晶等9家，除環球晶與中美晶，其餘在近期除息後都能在農曆年前領到股息，合計發出489億元股東現金股利。

半年配中每股配息金額最高為IC設計聯發科，此次除息為首度半年配，上半年每股稅後純益（EPS）20.71元，將配發每股24.60元現金股利，其中16.6元是常態現金股利及8元特別現金股利，預計明年1月4日除息，將發出393億元股東紅利，投資人明年1月31日可領到股息。

電池模組大廠新普上半年EPS為14.08元，12月21日即將每股除息10元，外資19日買超384張，為連三日買超，長線的外資積極參與除息，現金股利發放日為明年1月18日，合計發出18.49億元股東紅利。

群聯同樣也在21日除息，每股配發4.42元，明年1月19日領息，合計發出8.87億元股東紅利。至於環球晶、中美晶領息要等到農曆年節後，預計2月23日及3月1日才能入帳。