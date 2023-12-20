摩根士丹利對台股2024年高點預期

摩根士丹利證券指出，台股2024年依靠出口回溫基本面、私人消費爆發，外資可望回籠的資金浪潮加持，在總統大選不確定因素過去之後，將繳出亮眼表現，如全球經濟成長良好、激勵台股上市櫃企業獲利更上層樓，樂觀情況台股上看20,000點。

歲末年終，凱基投顧率先登高一呼、喊出台股2024年上20,000點，拔得頭籌。大型外資不甘示弱，摩根士丹利證券在大選倒數一個月內，提出台股2024年展望顯示，在基本假設條件：全情經濟軟著陸、台股企業獲利年增18％、17倍本益比，加權指數高點18,500點，與高盛證券賦予的指數預期相同。

大摩設定的樂觀情境中，只要滿足全球經濟穩健成長、不出現衰退跡象，台股企業獲利年增率上看23％，再加上本益比上調至市場氣氛更好的18倍時，台股高點有望看到20,000點的新巔峰。

摩根士丹利證券台股策略分析師程世維指出，台股受惠充沛的內資流動性，主動型基金在科技股與非電子股間輪動，帶動加權指數向上，2023年以來表現遠遠超出MSCI新興市場指數20個百分點以上，放眼後市，四大趨勢有助維持台股多頭士氣，可望再度燃起新一輪重新評價（re-rating）。

首先，基本面的獲利下修好轉，市場對台股企業明年獲利增長幅度有雙位數共識，大摩預測年增18.4％，一掃今年衰退15.4％慘況。市場將會重新專注復甦步伐，以及股東權益報酬率（ROE）的向上力道，對台股發揮支撐作用。

瑞銀台灣策略師陳玟瑾也指出，團隊預估台股企業明年獲利年增18％，增速亞洲第二高、僅次韓國，此外觀察1997年以來的評價區間，現階段評價僅處中間位置。

相較之下，大摩認為台股評價因為2023年來的上漲，本益比稍微貴了點，部分投資人也有所疑慮。但不僅企業獲利可支撐評價，台股領先的現金殖利率，當市場需要防禦型時，也能發揮抗險保護作用。

再者，美國聯準會明年若真的降息，國際資金前進新興市場意圖會更高，即外資參與台股程度提高，搭配原本就不離棄的內資，土洋法人齊挺台股。最後，大選結束，台股將會再少一個不確定變數。