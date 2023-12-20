中央銀行本年度最後一次理監事會議甫落幕，政策利率連續第三季度維持不變，向來以美國聯準會（Fed）動態馬首是瞻的利率動向，有此結果不出人意料，惟央行決策的背後仍有許多的新變化，值得進一步探究，也一窺新年度雙率政策的執行和研判可能方向。
一直以來，央行理監事會議舉行的時間，都緊跟在Fed利率決策會議後的24小時內召開，顯見美方的決議內容，是影響台灣貨幣政策的最重要變數，由於本次Fed主席鮑爾會議後承認，已就何時開始降息進行討論，央行要如何因應成為最受關心的話題。根據央行總裁楊金龍的說法，在物價走勢符合預期的情況下，目前台灣「接近升息循環的尾聲」，但「明年上半年政策的基調仍是緊縮」。市場據此解讀，多認為明年下半年有機會啟動降息。
惟更應該重視的是楊總裁的後話，他強調不過一個月的時間，Fed即因為市場變化太大，不只對利率的判斷由升轉降，還上修了新年度的利率可能的降幅；Fed的變化多端在利率決策會議後的三天內再度上演，包括紐約聯準銀行總裁威廉斯在內的多位官員，對外發表鷹式的言論，為瀰漫市場的降息氣氛打預防針。
大環境變動太快、Fed忽鴿忽鷹，快節奏的調整利率走向的預期，內部意見也是七嘴八舌，要說台灣即將跟著美國的腳步降息，實在言之過早。況且央行的決策之所以一動不如一靜，不只大多數的變數均非操之在我，也有台灣特殊的政治文化影響需要考慮在內，例如某一位副總統候選人，複製了之前央行內部禍起蕭牆的論調，提出「低利率是造成房價高漲的元凶，央行應負最大責任」的說法，對照楊總裁也仍主張繼續對房地產市場嚴加管理、採取的選擇性信用管制不鬆手，利率政策的制定難免瞻前顧後。
此時要預言利率方向已屬不易，何況更精確的指出降息的時點？央行新年度的利率政策，坦言之，除非Fed出現密集且快速的利率下修，否則應會維持現狀，不大可能輕易的進行調整。
偏離動態穩定、大升驟貶的新台幣兌美元匯率，同樣在年底前的理監事會議上受到關注。雖然央行仍強調，匯率基本上由外匯市場供需決定，但對美元波動引起大量資金進出的情況，楊總裁顯得無可奈何，直說影響全球金融循環最重要的就是美元，Fed只要一有風吹草動，美元就跟進反映，其所牽動的資金移動相當令人頭痛，不僅方向集中而且大量進出，和極端氣候一樣難以預測，所有非美貨幣都要看美元的臉色。
此一情況並非台灣所獨有，連日本央行都難以掌控日圓的升貶；具有亞幣指標作用的人民幣，中國人民銀行同樣難以駕馭；台北外匯市場由國際資金流向主宰的現象，自不再在話下。關鍵在於，央行對此情況會採何種方式應對，我們的看法是，相對於利率的無為而治，匯率部分，央行動用各種手段、緊迫盯人的機率相當高。
一言以蔽之，央行對於進入台灣外資的大致態度，就是「炒股不炒匯」、「阻升不阻貶」，後者主要是廠商出口競爭力的考量，但在目前匯價大起大落時很難辦到，倒是對匯市穩定造成干擾的熱錢殺進殺出，將會是嚴加看管的對象。
值得注意的現象是，11月熱錢瘋狂匯入台灣、新台幣狂升之際，市場傳出美系與歐系保管銀行受邀喝咖啡的消息。的確，密集性的流動、短期內一進一出獲取的暴利相當可觀，遠高於紮紮實實布局股市取得的報酬，惟此作法導致匯率呈現不穩定，央行進行管理有其必要也容易得到支持。
喝咖啡屬於事發之後的補救措施，當Fed政策走到了翻轉之際，預料央行更可能動用更多先發制人的做法，例如從資金申請匯入時著手，對於匯款的目的與投資的標的，採更嚴格的方式進行管理，或主動要求匯進出的款項，需有步驟的分批、分時、分量進行，避免外匯市場呈現動蕩不安。
客觀的說，Fed貨幣政策在即將到臨的新的一年，仍將主宰著金融市場，新年度不論利率或匯率走勢，均非央行所能左右，政策翻轉之際接招更須謹慎，尤須匯率波動時要如何快速反應、拿出對策將是關鍵所在。
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