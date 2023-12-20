為鞏固台灣在全球半導體供應鏈優勢，明（113）年度總預算中，整體科技發展計畫編列逾1,900億元，相較112年度增加252億元，增幅約15％，其中亮點為推出「晶片驅動台灣產業創新方案（晶創台灣方案），提早布局台灣未來10年的科技國力。

立法院19日三讀通過總預算案，相關增減數還須經主計總處調整，大致將依主計總處原本規劃預算案落實。科技預算明年編列1,328億元，較今年度已增加212億元。

此外，行政院又在前瞻基礎建設計畫第4期，編列特別預算211億元；連同國防科技經費110億元、營業與非營業特種基金303億元，明年整體科技預算規模達1,952億元，較今年度1,700億元增加252億元，約增14.8％。

科技預算的個別項目，包含晶創台灣計畫120億元、基礎科學研究計畫49億元、產業低碳減廢綠色製程創新技術開發計畫26億元，最受矚目的晶創台灣計畫第一期明年啟動，為期5年，運用台灣半導體晶片製造與封測領先全球的優勢，結合生成式AI等關鍵技術發展創新應用，布局台灣未來10年科技產業。行政院也力拼明年5月20日前推出「AI基本法」草案。

淨零碳排也是大幅成長的預算項目，明年度淨零碳排預算共編列580億元，較今年度增加155億元，約增37％，加計前瞻基礎建設計畫第4期特別預算62億元，合共642億元，較今年度增加170億元，約增36％。如再連同營業及非營業特種基金322億元，整體規模高達964億元，較112年度的662億元，大幅增加302億元，增幅45.7％。

其中，主要運用在離岸風電第二期計畫203億元、太陽光電併網工程69億元、離岸風電第一期加強電力網40億元。經濟部正進行離岸風電第二期選商流程，開發商將搶食數百億元風電基礎建設及併網後商機。