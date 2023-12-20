立法院會19日三讀通過明（113）年度中央政府總預算案，這也是蔡政府任內最後一次編列的預算案。經立院審議，歲出刪減299億元，為2兆8,519億元，減幅創十年新低。歲入增列160億元，達2兆7,252億元。明年度歲出、歲入均創總預算史上規模最大。
歷時逾3個月審查及朝野黨團數度協商溝通，立法院於這會期最後一天，完成明年度總預算案的三讀程序。
主計總處指出，明年歲入原列2兆7,092億元，審議結果淨增列160億元，改列2兆7,252億元，較112年度增加1,456億元，增幅5.6％。歲入主要是增列稅課收入150億元，包括營所稅134億元、綜所稅9億元、關稅7億元。從歲入增加的預算項目來看，政府看好明年景氣持續回溫，企業及個人所得也望增加。
至於歲出明年原列2兆8,818億元，審議結果減列299億元，改列2兆8,519億元，較112年度增加1,628億元，約增6.1％。歲出年增主要跟社福支出增撥補勞保基金、政府負擔健保費法定下限差額、增加少子女化對策經費、公私立學校學雜費差距專案減免等有關。
明年歲出遭刪減299億元，主要以通案減列大陸地區旅費30％最多，減列媒體政策及業務宣導費（不含農業部防檢署、衛福部疾管署及1,000萬元以下機關）25％次之。另外，國外旅費及出國教育訓練費等九大項，也都分別通刪3.8～5％不等。
舉借債務將達1,571億
主計總處指出，歲入歲出差短數1,267億元，連同債務還本1,150億元，合計須融資調度2,417億元，將以舉借債務1,571億元（原列預算數1,721億元）及移用以前年度歲計賸餘846億元（原列預算數1,155億元）來彌平。
官員表示，由於明年歲出編列創新高，所以刪減數額看起來較高，實際上比例和往年差不多，若以近十年來看，減幅甚至是新低。刪減的299億元將攤到各科目中，預計最慢1個月即可經總統府公告正式形成預算，惟法定義務支出依法不能刪減。
據了解，自蔡英文總統上任以來（106年總預算），每年歲出刪減金額落在240億元到300億元之間，刪減幅度則落在1.04％到1.25％，其中以107年刪減幅度最高，明年則是最低。若扣除增資台電公司及撥補勞保基金等一次性撥補，明年減列1.12％，與歷年相當。
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