全球晶圓代工龍頭台積電拋震撼彈，宣布董事長劉德音不參與下屆董事提名，並於2024年股東大會後退休，多位外資分析師聞訊直呼「好意外」，不過，台積電優良經營管理效率向來為外界所稱道，因此，不認為劉德音退休會造成股價動盪，外資持股信心亦不受動搖。

外資圈知名半導體產業分析師陸行之，第一時間在其臉書粉絲團專頁發表最新評論，他提出，劉德音退休後，「以後不會再看到雙頭馬車，」獲得台積電提名及公司治理暨永續委員會推薦為下屆董事長的現任總裁、副董事長魏哲家，未來大權在握，也意味責任全擔。

陸行之並提出幾點建議：一、在還沒確定美國補助之前，建議暫緩美國廠投資。二、建議如果明年資本支出增長趨緩，繼續增加現金股利到合理水準。三、建議要求財務部控制持續增加整體負債比例，控制大幅投資美國投行公司債與美國公債投資賺利差的風險，保護投資人。

美系外資分析師說，劉德音擔任台積電董事長以來將台積電帶領得有聲有色，且行事風格沉穩，「是非常適合擔任台積電董事長的人選。」如此就宣布退休，屬實可惜。未來除了觀察2024年6月的董事會通過魏哲家擔任下屆董事長外，台積電會不會另推舉CEO，還是就由魏哲家兼任，也引發好奇。

也有分析師說，台積電創辦人張忠謀於2018年6月退休後，由劉德音接任董事長職位，迄今時間不算太長，現在就宣布退休，頗感意外。不過，相信魏哲家接棒仍可延續台積電的優勢，鞏固全球晶圓代工龍頭優勢地位。