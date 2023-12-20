台積電拋出震撼彈，19日宣布董事長劉德音將不參與下屆董事提名，並於2024年股東大會後退休。台積電表示，下屆董事長將由總裁魏哲家接任，然以明年6月董事會選舉結果為主。據指出，第三代接班團隊將成形，歐亞業務及研發資深副總經理侯永清、晶圓廠營運副總經理王英郎及營運資深副總經理秦永沛等人呼聲高。
外資今年來大舉回補台積電47.86萬張，持股比率72.74％。受到劉德音退休消息影響，台積電ADR 19日早盤一度上漲0.5％、103.48美元成交。
劉德音昨發聲明表示，過去三十年在台積電是一趟非凡旅程，現在希望能退而不休，以不同方式回饋數十年的半導體經驗，並會持續與董事會一同致力於公司治理，直到任期屆滿最後一天。劉德音並強調有充分信心，台積在未來都將持續締造優異表現。
魏哲家將扛起台積電營運大任，牽動全球半導體生態。業者指出，台積電人事變動事小，但隨魏哲家接棒，將面臨五大挑戰：國內外廠房建置、國際客戶關係維繫、供應鏈關係、競爭對手進逼及子公司布局，都值得注意。
業者表示，台積電第三代接班團隊呼之欲出，各領導階層恐有大變化，其子公司包括創意、精材、采鈺等動向也需留意，相關Turnkey（一元化代工服務）開案量產、Metalens（超透鏡）、晶圓級封裝等製程，皆需要借助台積電Wafer協助，對未來子公司發展具有長遠影響。
另面對國際競爭對手來勢洶洶，英特爾18A箭在弦上、三星降價搶市；埃米（angstorm）時代重要轉折點，陣前換將是否影響2奈米量產進度、1.4奈米研發能量；先進封裝CoWoS產能布建是否照進度進行，外界紛紛揣測。
大客戶蘋果、輝達、AMD也緊盯台積電未來動態，領導者經營目標是否轉變，如果魏哲家專注利潤，重新檢視與每個客戶獲利關係，將影響半導體格局之轉變，牽一髮而動全身。
市場仍將持續關注台積電美日德及台灣蓋廠投資金額比重，來確認全球布局腳步是否停滯；另外在董事長交棒塵埃落定之後，各大客戶將會密切拜訪魏哲家，已達到確認雙方合作關係。半導體業者指出，競爭對手三星、英特爾勢必趁虛而入，要如何防堵、攻防，明年半導體產業將迎來歷史新篇章。
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