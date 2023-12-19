儘管美國聯準會（Fed）多位官員試圖口頭打壓市場對於降息的過度樂觀情緒，但交易員仍押注明年的降息政策路徑，激勵19日美股延續近期漲勢，3大指數早盤震盪走高。台積電ADR漲幅近1%，表現優於大盤。

截至台北時間19日晚間11點30分，道瓊工業指數上漲167.10點（或0.45%），暫報37473.12點；那斯達克指數上漲69.09點（或0.46%），暫報14974.29點；標普500指數上漲17.75點（或0.37%），暫報4758.31點；費城半導體指數上漲16.39點（或0.40%），暫報4120.18點。

5大科技巨頭漲跌互見，蘋果與谷歌母公司Alphabet均小漲約0.5%，臉書母公司Meta大漲約2.3%，微軟與亞馬遜均小跌近0.2%。半導體類股同樣漲跌互見，輝達下挫1.33%，超微漲1.51%，台積電ADR上漲約0.94%，聯電ADR跌0.50%。

John Hancock聯合首席投資策略師Emily Roland直言，市場正在慶祝，「我們看到風險資產全面參與其中」。

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