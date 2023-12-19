韓國近來爆出床蝨危機，當地一名29歲的區塊鏈工程師看到消息後，隨即利用數據架設網站，提供互動地圖顯示床蝨侵擾的各個地點，成為不少民眾獲取相關訊息的管道。
法新社今天報導，韓國當局規劃在機場設立高溫蒸汽暖氣、允許一般家庭使用工業用強度的殺蟲劑來對抗床蝨之際，本身非常怕蟲的姜載九（Kang Jae-gu，音譯）開始為大批床蝨出沒地製作地圖。
韓國已經多年未出現大量床蝨出沒，但隨著疫後跨境旅遊強勁復甦，韓國近期在多處發現床蝨蹤跡，官方數據顯示，11月底以來，已出現逾100起蟲害的通報。
隨著韓國媒體對此的報導越來越多，不少民眾選擇造訪姜載九經營的網站bedbugboard.com，獲取蟲患相關資訊。
姜載九告訴法新社：「我對昆蟲非常敏感，所以我一年四季都睡在蚊帳內。」
對昆蟲的恐懼促使他創立一個互動地圖，顯示韓國各地傳出床蝨侵擾的大概位置，網站也可看到蟲害相關的即時新聞報導。
剛開始，每天約只有40人瀏覽這個網站，但目前每天已有多達5萬人造訪。
姜載九特別選擇橄欖綠做為網站的主要色系，試著讓讀者感到「內心的平靜」。不過，他坦言，為了經營網站，自己必須要看床蝨及蟲卵的照片，這讓他不禁起了雞皮疙瘩。
韓國爆出這場蟲蟲危機之前，遠在歐洲的巴黎也傳出類似蟲患。
床蝨（bedbug）也稱臭蟲，因習慣躲藏在床墊中而得名，會吸食人類血液。
在韓國，44%通報有大批床蝨出沒的地點都在「考試院」－便宜、狹小的租屋處。其他受影響的地點包括學生宿舍、公共澡堂，及缺乏浴室、廚房等基本設施的超小住屋。
姜載九計劃要持續經營這個網站，直到韓國這場床蝨危機平緩下來。
雖然姜載九個人還沒有床蝨侵擾的經驗，但他說，「我可以想像如果發生在我身上的話，那會有多焦慮」。
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