台積電今(19)無預警宣布，擔任5年多董事長的劉德音於明年股東會後退休，交幫給現任副董事長魏哲家。此象徵「雙首長制」時代結束，魏獨攬大權。專家看好其「務實」人格特質，可以帶領台積向前。只是如何再向上開創新商業模式，把台積電打造成「精品」等級，是最大挑戰。其次，過程中會面臨英特爾、三星這些競爭對手，在價格、技術的更劇烈競爭。

對於劉德音退休想多陪陪家人說法，網路上有人質疑是因為美國擴廠一事負責下台，工研院產科國際所研究總監楊瑞臨嗤之以鼻。說地緣政治角力下，劉德音縱橫美日歐完成設廠佈局，利用疫情下車用晶片短缺提高台積戰略，甚且有功於我爭取到BNT疫苗。

2018年6月，創辦人張忠謀第二次退休時，劉德音接下董印，魏哲家則出任副董事長暨總裁。這個「雙首長制」當時頗受質疑，認為會有「雙頭馬車」問題。但5年多下來，台積電市值暴增到如今15.2兆，比當時多出1.3倍，打破疑慮。

對於台積電明年中交棒，知名半導體分析師陸行之今在臉書發文下註解：「以後不會再看到雙頭馬車了」，CC(魏哲家英文名)以後大權在握，就要開始負全責。

對於魏哲家表現，楊瑞臨稱許，說在公司、在客戶都博得好評價，其管理出眾、觀察深入，在技術開發、客戶服務到位，是不可多得的人才。

雙首長期間，劉德音對外，負責政府關係。魏哲家對內，掌握營運方針，楊也讚許這種「分工非常好」。可他也認為台積此時結束雙首長是好事，劉德音基本已解決地緣政治的角力設廠佈局，接下來交給魏統一管理，可帶領公司繼續向前。

可楊瑞臨指，台積電股價雖高，本益比卻並不高。所以魏哲家第一任任期，如何讓「台積再向上，創造新的商業模式」，成為最大課題。

新商業模式他認為會展現在兩處，一個是藉由跨國廠區提高供應鏈韌性，抬高報價，獲取更高毛利與本益比，有機會把台積做成獨一無二的「精品」。其二是深化設計的創新與高彈性，此藏在目前堆疊的小晶片技術，未來可滿足系統商更多應用價值。

他說魏哲家講過，要了解學習LV，為何價格可以賣那麼高。這個藉由美積電、歐積電、日積電的在地布局，韌性提高，可以拉高報價。楊強調，能做到這樣，不只是技術問題，也不只品牌，攸關台積帶給客戶的信任、一絲不苟的品質。

而台積電手握成千上百個積木矽智財，且都已標準化，是未來堆疊成樂高的本錢。例如比CoWoS更先進的封裝，還有小晶片，都可讓台積商業模式更上一層樓。尤其小晶片可以幫助到客戶，能讓很多系統公司進行創新應用，縮短進入市場時間。

只是楊瑞臨也提醒，在美積電、歐積電強化供應鏈韌性，拉高價格時，將會面臨敵手英特爾、三星的挑戰，尤其要小心是英特爾，其在小晶片佈局上不容小覷。而且美國政府晶片補助，它可能拿的又比台積多，可壓低成本，這些都是台積想開創新商業模式的變數。

但最後他仍看好，以魏哲家「務實」的人格特質，超出英特爾執行長季辛格甚多，加上10奈米以下開發一路由魏主導，這些都可望能克服上述挑戰。