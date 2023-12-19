台積電在創辦人張忠謀於2018年退休後，改採「雙首長平行領導」制度。但台積電今（19日）無預警拋出震撼彈，宣布董事長劉德音將於明年退休，現任總裁、副董事長魏哲家則被推薦為下屆董事長。知名半導體分析師陸行之在臉書發文直言，「以後不會再看到雙頭馬車了」，並認為未來將是CC（魏哲家）大權在握，「責任全擔」。
陸行之向來對台積電有諸多期待，18日還點名包括台積電在內的全球10家半導體公司經營階層應該面壁檢討。對於台積電拋下的人事震撼彈，他也特別提出3個建議。
第一是建議在還沒確定美國補助之前，暫緩美廠投資。第二則是建議如果明年資本支出增長趨緩，繼續增加現金股利到合理水準。
第三是建議要求財務部控制持續增加整體負債比例（不要再說賣給別人的台積電公司債可以進行重新估價，這是買方可以重新估價，台積電無法重新估價自己賣出的公司債，除非全部從市場折價買回），控制大幅投資美國投行公司債及美國公債投資賺利差的風險，保護投資人。
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