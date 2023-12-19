大樂透頭獎本期（12／19）未開出，但貳獎2注中獎，各得獎金新台幣86萬135元。12月以來，大樂透已經開出3次頭獎，誕生了3位億萬富翁，讓不少民眾躍躍欲試想買彩券試手氣，獨得頭獎。台彩表示，下期（12／22）頭獎仍舊保證1億元。

大樂透第112000113期今（19日）晚開獎，中獎號碼由小到大依序為14、18、20、26、38、48，特別號為02。

派彩結果及中獎號碼以台彩官網公告為主。

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