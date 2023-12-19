台積電董事長劉德音宣布將不參與下屆董事提名，於明年股東會後退休，震撼業界。劉德音將交棒給副董事長暨總裁魏哲家，意味2018年以來運作5年的台積電雙首長領導制，將於明年畫下句點。
台積電創辦人張忠謀於2018年6月5日台積電股東會後退休，欽點劉德音與魏哲家兩人接班，由劉德音擔任台積電董事長，魏哲家出任副董事長暨總裁，台積電自此邁入雙首長平行領導時代。
張忠謀當時曾分析劉、魏兩人特質不同，他認為劉德音思慮周詳，魏哲家決策快，兩人有很大的互補性，並依此進行內外分工，劉德音代表台積電對外，與政府溝通，魏哲家則負責客戶。
張忠謀交棒後，台積電營運並非一帆風順，也曾經歷不小震盪。劉德音與魏哲家上任不到1年之際，台積電陸續爆發電腦病毒感染及晶圓14B廠晶圓良率受光阻原料影響事件，外界一度質疑台積電「螺絲鬆了」，讓上任不久的劉德音與魏哲家承受不小壓力。
近幾年全球大環境轉變猶如驚滔駭浪，台積電卻也在風風雨雨中日益茁壯。
在美中貿易戰、科技戰不斷延燒下，中國電信大廠華為遭美國列入黑名單，台積電就此失去第2大客戶，加上全球爆發疫情，以及地緣政治壓力升高等，嚴厲考驗雖然接踵而來，但台積電卻因優越的半導體製造技術躍上國際舞台，成為全球競相爭取的國際級大企業。
儘管台積電今年營收恐因半導體產業庫存修正影響而下滑，不過，台積電過去幾年在面對前所未有的外在危機下，營運依然屢創新高，去年營收達新台幣2兆2638億元，歸屬母公司淨利1.01兆元，每股純益39.2元，並陸續決定前往美國、日本及德國設廠，其中，日本熊本廠將於明年量產。
據統計，劉德音與魏哲家接班以來，台積電股價自229元，攀高至今天的585元，大漲356元，漲幅達155%；市值自5.93兆元，增至15.17兆元，增加9.24兆元。
不僅資本市場肯定劉德音與魏哲家的表現，總統蔡英文也說兩人是最強組合，內外分工得宜，領導台積電持續不斷再創奇蹟，成為傲視三星、英特爾的國際半導體產業翹楚。
對於劉德音的領導風格，台積電員工說，劉德音行事沉穩、嚴謹、多方思考，且尊重台積電傳統文化價值。劉德音任內強化公司治理與推動ESG（環境、社會、公司治理）。
劉德音今年70歲，加入台積電已30年，明年即將退休，可謂功成身退，而魏哲家未來如何帶領台積電再創奇蹟，備受全球矚目。
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